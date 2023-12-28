Щоб досягнути абсолютно нового та свіжого аромату можна скористаися багатьма дієвими способами. Тоді кожного разу запах попраної білизни буде зберігатися кілька днів поспіль.

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Почистіть пральну машинку

Пральну машинку треба регулярно мити та чистити. Через постійне прання вона може накопичувати затхлий запах, який потім погано відобразиться на запаху білизни.

Щоб усунути запах запустіть цикл з використанням гарячої води без одягу та додайте всередину 1 літр відбілювача або 1-2 склянки оцту. Не забувайте про гумову прокладку на дверцях машини. Їх треба відсунути та протерти вологою ганчіркою.

Менше періть одягу

Не завантажуйте барабан великою кількістю одягу. Це також впливає на чистоту та запах білизни. Краще розподіліть прання на два рази.

Витягайте білизну після прання

Іноді ми забуваємо вчасно витягнути білизну з пральної машинки, а потім дивуємося, чому відчуваємо неприємний запах. Саме мокрий одяг, який довго стоїть в барабані призводить до затхлого запаху.



Що робити, щоб постільна білизна пахнула / Фото Pexels

Сушіть на свіжому повітрі

Свіже повітря здатне прибрати поганий запах з білизни. Сонячне світло та вітер за кілька годин висушать білизну та подарують їй приємний запах. Однак в літню пору не забувайте про білизну, адже під прямими сонячними променями вона може вигоріти.

Додавайте ефірні олії

Використання ефірних олій – ще один простий спосіб посилити запах білизни. Ви можете просто розпорошити на одяг улюблені ефірні олії перед пранням. Але ви повинні бути впевнені в тому, що вони розчиняються на водній основі та не залишать плям.

Як зберегти свіжий запах білизни

Окрім основних моментів, які пов’язані з пранням, ви можете зберегти запах, якщо плануємо тримати її в шафі.

Правильно зберігайте білизну

Щоб захистити білизну від різноманітних запахів, тримайте її в закритих шухлядах чи спеціальних чохлах.

Ароматизуйте білизну

У місця де зберігається білизна, додайте ароматизовані пакетики з лавандою чи цитрусовими. Навіть через певний час білизна залишатиметься свіжою.

Харчова сода

Поставте відкриту коробку з харчовою содою на дно шафи. Вона чудово нейтралізує запахи, тож ваша білизна буде довго зберігати гарний запах після прання.