Огірки виростуть солодкі та без гіркоти: ось головний секрет

Огірки – це культура, яку можна досить часто помітити на українських городах, і недарма – ці соковиті смачні овочі смакують практично у будь-якій страві та салаті. Втім, іноді з ними трапляється неприємна проблема – вони виростають гіркими.

Українські садівники з радістю вирощують огірки – і на тлі великої популярності цього овочу важко й уявити, що походить він з лісів Індії. А там стабільно тримається вологий та спекотний клімат, повідомляє 24 Канал.

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Чому огірки гірчать?

Існує така речовина – кукурбітацин, і вона допомагає огіркам добре рости, а городникам полегшує вирощування цих овочів. Але усе добре в міру – і коли речовини в огірках стає більше, аніж потрібно, вони й починають гірчити.

І для того, аби позбутися проблеми, іноді достатньо зрізати шкірку та кінчики, а іноді гіркою стає уся м'якоть овочу. У процесі еволюції огірки виробили захисний механізм, що робить рослину та її плоди несмачними, аби ними менше цікавилися шкідники та тварини. Тоді огірок може повністю достигнути та дати насіння.

Деякі люди цікавляться, чи можна їсти гіркі огірки, і відповідь – так. Кукурбітацин повністю безпечний для людини, і деяким людям навіть подобається легка гіркуватість, а інші вважають речовину досить корисною.



Огірки можуть гірчити досить сильно / Фото Pexels

Що робити, щоб огірки не гірчили?

Якщо вам не подобається гіркота в огірках, тоді потрібно подбати про те, аби вона навіть не з'явилася. Для цього радять вирощувати рослину в умовах розсіяного світла чи в тіні. Огірки не люблять прямих сонячних променів, і тому їх можна посадити під захистом дерев чи вищої кукурудзи.

Також намагайтеся не шокувати кореневу систему рослин різкими перепадами температури: у спекотну температуру вода має бути теплою, а не холодною – і найкраще підійде відстояна та прогріта сонцем.

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Не забувайте про регулярний полив огірків, аби не допустити у них гіркоти. А у період, коли немає дощу, це має відбуватися практично щодня. А якщо ще й стоїть посушлива та жарка погода, іноді полив потрібно проводити навіть двічі – вранці та ввечері.

Якщо ж відбувається різке похолодання, тоді рослини потрібно накрити плівкою, аби створити умови, близькі до тепличних. Також не забувайте й про додаткову підгодівлю попелом чи мінеральними добривами, та й тут варто бути обережними, адже надлишок азоту може тільки зіпсувати смак огірків.