Чимало людей остерігаються вирощувати орхідеї через те, що вони начебто дуже складні у догляді, повідомляє 24 Канал. І вони дійсно потребують деякого особливого ставлення, але змусити орхідею зацвісти зуміє навіть новачок, якщо знатиме кілька секретів догляду.

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Ідеальні умови для орхідеї

Для того, щоб ваша орхідея порадувала вас цвітінням, вам потрібно переконатися, що вночі температура в кімнаті тримається на позначці 15 – 18 градусів, але вдень може сягати і до 28. Ніколи не можна виставляти орхідею під прямі сонячні промені, але без розсіяного світла вона також не зацвіте.

Тримайте свою рослину якомога далі від протягів, опалення та кондиціонерів. В період активності потрібно підживлювати орхідею кожні 2 – 3 тижні.



Орхідеї потребують підживлення і поливу / Фото Pexels

Зволоження коріння

Якщо ви хочете побачити не просто швидке, але й довге цвітіння, тоді потрібно знати, як правильно зволожити коріння орхідеї, аби вона могла ефективно рости та мала сили на цвітіння. Орхідея має отримувати приблизно 100 – 150 мілілітрів води на тиждень.

Ніколи не переливайте рослину, адже від цього вона може тільки постраждати.

Пересадка орхідеї

Якщо ви тільки принесли орхідею з квіткового магазину, не поспішайте відразу ж її пересаджувати та шукати для рослини постійне місце. Спершу вона має звикнути до нових умов. Залиште її у старому горщику та дайте постояти у місці, де небагато сонця, немає протягів та спеки. Поливати її спершу також не потрібно.

Через 5 – 7 днів потрібно буде провести пересадку. Чому це роблять? Зазвичай у куплених квітах в коренях для заощадження вологи знаходиться мох, шматочки поролону тощо, і все це краще видалити, аби корені не псувалося.

Для орхідей потрібно обов’язково використовувати прозорі горщики та спеціальний субстрат.