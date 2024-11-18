Многие остерегаются выращивать орхидеи из-за того, что они вроде бы очень сложные в уходе, сообщает 24 Канал. И они действительно требуют некоторого особого отношения, но заставить орхидею зацвести сумеет даже новичок, если будет знать несколько секретов ухода.

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Идеальные условия для орхидеи

Для того, чтобы ваша орхидея порадовала вас цветением, вам нужно убедиться, что ночью температура в комнате держится на отметке 15 – 18 градусов, но днем может достигать и до 28. Никогда нельзя выставлять орхидею под прямые солнечные лучи, но без рассеянного света она также не зацветет.

Держите свое растение как можно дальше от сквозняков, отопления и кондиционеров. В период активности нужно подкармливать орхидею каждые 2 – 3 недели.



Орхидеи нуждаются в подкормке и поливе / Фото Pexels

Увлажнение корней

Если вы хотите увидеть не просто быстрое, но и долгое цветение, тогда нужно знать, как правильно увлажнить корни орхидеи, чтобы она могла эффективно расти и имела силы на цветение. Орхидея должна получать примерно 100 – 150 миллилитров воды в неделю.

Никогда не переливайте растение, ведь от этого оно может только пострадать.

Пересадка орхидеи

Если вы только принесли орхидею из цветочного магазина, не спешите сразу же ее пересаживать и искать для растения постоянное место. Сначала она должна привыкнуть к новым условиям. Оставьте ее в старом горшке и дайте постоять в месте, где немного солнца, нет сквозняков и жары. Поливать ее сначала также не нужно.

Через 5 – 7 дней нужно будет провести пересадку. Почему это делают? Обычно в купленных цветах в корнях для сбережения влаги находится мох, кусочки поролона и т.д., и все это лучше удалить, чтобы корни не портилось.

Для орхидей нужно обязательно использовать прозрачные горшки и специальный субстрат.