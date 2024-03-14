Цей лайфхак для сну допоможе вам покращити пам'ять: спробуйте його

Сон – це надзвичайно важлива частина здоров'я вашого мозку, адже саме у цей час ваш мозок відновлюється. І саме тому важливо подбати про те, щоб ваш відпочинок був досить якісним.

Ви вже знаєте, що сон дуже важливий. Та що, якщо ви не можете заснути так легко? Доктор Роберт Лав розповів про простий прийом, який може вам допомогти. До того ж ця порада змінить не тільки якість вашого сну, але і пам'ять та настрій.

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Як покращити пам'ять і сон

Найкращий прийом, який вплине на вашу пам'ять та сон – це отримувати більше ранкового сонця. Якщо коли ви прокидаєтеся вранці перше, що ви бачите – це сонце, це допомагає встановити ваш циркадний ритм, а це дуже важливо для якісного відпочинку.

Циркадні ритми – це фізичні, психічні та поведінкові зміни, які відбуваються кожного добового циклу, тобто 24 години.

Доктор Лав вважає, що саме сонце допомагає вам не тільки швидше прокинутися, але і почуватися набагато краще протягом дня, а потім і заснути у потрібний час.

Отримавши ранкове сонячне світло, воно повідомляє вашому мозку, воно повідомляє вашому тілу, що ранок, що ми будемо спати наступні шістнадцять годин, а потім через шістнадцять годин ми хочемо втомитися, щоб заснути,

– поділився він.

Зважайте й на те, що звичка отримувати більше сну покращить не тільки сон, але і пам'ять. Окрім того, з часом ви відчуєте, що це також впливає і на рівень вашої енергії – тобто ви станете менш тривожними та відчуєте покращення у настрої.



Ранкове світло допомагає прокинутися / Фото Pexels

Це відбувається через те, що мозок містить спеціальну область нервових клітин, яка відома як гіпоталамус, і скупчення клітин у ньому обробляє сигнали, коли очі піддаються впливу природного чи штучного світла.

Саме ці сигнали допомагають вашому мозку визначити, зараз день чи ніч.

Коли ж природне світло зникає ввечері, ваш організм починає виробляти мелатонін – гормон, що сприяє кращому сну. Натомість вранці виробляється кортизол – гормон, який сприяє уважності та енергії.