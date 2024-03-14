Этот лайфхак для сна поможет вам улучшить память: попробуйте его

Сон - это очень важная часть здоровья вашего мозга, ведь именно в это время ваш мозг восстанавливается. И именно поэтому важно позаботиться о том, чтобы ваш отдых был достаточно качественным.

Вы уже знаете, что сон очень важен. Но что, если вы не можете заснуть так легко? Доктор Роберт Лав рассказал о простом приеме, который может вам помочь. К тому же этот совет изменит не только качество вашего сна, но и память и настроение.

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Как улучшить память и сон

Лучший прием, который повлияет на вашу память и сон – это получать больше утреннего солнца. Если когда вы просыпаетесь утром первое, что вы видите – это солнце, это помогает установить ваш циркадный ритм, а это очень важно для качественного отдыха.

Циркадные ритмы – это физические, психические и поведенческие изменения, которые происходят каждый суточный цикл, то есть 24 часа.

Доктор Лав считает, что именно солнце помогает вам не только быстрее проснуться, но и чувствовать себя намного лучше в течение дня, а потом и уснуть в нужное время.

Получив утренний солнечный свет, оно сообщает вашему мозгу, оно сообщает вашему телу, что утро, что мы будем спать следующие шестнадцать часов, а затем через шестнадцать часов мы хотим устать, чтобы заснуть,

– поделился он.

Учитывайте и то, что привычка получать больше сна улучшит не только сон, но и память. Кроме того, со временем вы почувствуете, что это также влияет и на уровень вашей энергии – то есть вы станете менее тревожными и почувствуете улучшение в настроении.



Утренний свет помогает проснуться / Фото Pexels

Это происходит из-за того, что мозг содержит специальную область нервных клеток, которая известна как гипоталамус, и скопление клеток в нем обрабатывает сигналы, когда глаза подвергаются воздействию естественного или искусственного света.

Именно эти сигналы помогают вашему мозгу определить, сейчас день или ночь.

Когда же естественный свет исчезает вечером, ваш организм начинает вырабатывать мелатонин – гормон, способствующий лучшему сну. Зато утром вырабатывается кортизол – гормон, который способствует внимательности и энергии.