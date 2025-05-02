Помідори достигнуть швидше, ніж у сусідів: для цього потрібна тільки шпилька

Свої помідори на ділянці – це справжня радість для будь-якого городника. Ось тільки іноді чекати на плоди доводиться надто довго – особливо якщо погода не радує теплом та сонцем.

Якщо ви не хочете дуже довго чекати на соковиті червоні томати, натомість хочете "підштовхнути" помідори до швидшого визрівання, тоді можна скористатися одним елементарним способом, повідомляє 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Чому помідори погано ростуть?

Деякі городники припускаються помилок під час вирощування помідорів – і думають, що томати обов'язково мають достигати на кущах. Втім, плоди натомість рекомендують знімати з кущів, якщо вони почали біліти – і достигнути вони можуть вже у теплому приміщенні.

Але для того, аби помідори достигали на кущах швидше, можна використати кілька хитрощів. Зокрема, найбільшу популярність мають хімічний, сонячний методи та лайфхак зі шпилькою.



Помідори можуть достигнути швидше / Фото Pexels

Для того, аби помідори достигали швидше, особливо корисним вважають підживлення їх суперфосфатом. Для цього потрібно взяти 5 літрів води та розчинити у них 20 – 25 грамів суперфосфату, що попередньо розводиться у невеликій кількості води. А проціджений розчин застосовують для обприскування томатів, аби прискорити дозрівання.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

А ось ще одна причина довгого достигання помідорів полягає в тому, що вони опинилися в тіні. Для того, аби виправити ситуацію, потрібно розгорнути кущ так, аби плоди опинилися на сонці – і тоді вони почнуть достигати набагато швидше.

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Натомість про лайфхак зі шпилькою для швидшого достигання помідорів знають тільки найдосвідченіші городники – і цей метод не тільки ефективний, але й надзвичайно простий. Якщо вам потрібно, аби помідори дали стиглі плоди на 10 днів раніше, потрібно взяти звичайну шпильку чи голку, а тоді проколоти томат біля плодоніжки.