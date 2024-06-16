Як позбутися колорадського жука з картоплі: дієві методи, які люблять всі городники

Колорадський жук є доволі специфічним шкідником, оскільки вивести його часом дуже важко. Комаха дуже любить картоплю, швидко розмножується та навіть здатна виробляти імунітет до отрут. Саме тому городникам краще постійно комбінувати засоби проти цих жуків.

Багато дачників проти хімічних обприскувань, оскільки вони впливають на рослини, тому все ж таки вдаються до використовування народних рецептів.

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Збирати колорадських жуків вручну – це трудомісткий процес, тому краще їх відлякувати за допомогою різних висаджених культур, розбризкувати настоянками та відварами й установлювати пастки.

Які народні засоби позбавляють від колорадського жука

Жертовні рослини

Посадіть поруч з картоплею баклажан. Колорадські жуки їх дуже люблять, тож переповзуть з картоплі до них. Після цього шкідників та личинки треба зібрати.

Також городники радять посіяти календулу чи чорнобривці. Жуки не люблять їхнього запаху, тому просто покинуть місця з картоплею.



Від колорадських жуків позбавляють народні методи / Фото Pexels

Пастки

Між рядками прикопайте кілька консервних банок так, щоб шийка була на рівні землі. Туди поставте нарізану картоплю, а краї змастіть шматками картоплі так, щоб вона пустила сік. Жук залізе в банку, але вже не зможе з неї вибратися.

У банки також можна залити міцний розчин сечовини (на 1 літр води потрібен 1 стакан сечовини). Цю отруту треба змінювати раз на тиждень.

Для відлякування

Щоб відвадити колорадського жука від картоплі вам знадобиться деревна зола, цибулиння та бобові. Однак цей метод треба застосовувати під час посадки овочів. У лунку треба ставити разом з картоплею одну квасолю, трішки золи та лушпиння цибулі.

При посадці картоплі в лунку можна поставити ялівець, який жуки також дуже не люблять. Досвідчені городники ще прикопують на грядках, де буде запланована посадка картоплі, листя волоського горіха.

Також городники опудрюють картопляні кущі деревною золою чи кукурудзяним борошном. Рекомендовано робити обприскування на вологе листя. Добре відлякують колорадських жуків кріп, календула, настурція, горох, квасоля та бобові.

Обприскування

Щоб на грядках не було колорадських жуків, використовуйте відвар кульбаби, хвоща чи полину. По 200 грамів свіжої зелені треба кип’ятити впродовж 15 хвилин у воді, а після того, коли розчин охолоне 0,5 літрів відвару розбавити в 10 літрах води.

Особливо згубною для личинок жуків є гірчиця. У 10 літрах води розведіть 100 грамів сухої гірчиці та додайте 100 мілілітрів 9%-го оцту. Цим розчином обприскуйте личинки жуків.

Від колорадських жуків варто застосовувати настоянку ялівцю. Кілька пагонів рослин залийте 10 літрами води, зачекайте кілька годин, процідіть та обприскуйте розчином посадки.