Як позбутися ведмедки на городі: топові методи, які використовують городники

Навесні важливо вдатися до методів, які захистять городні культури від ведмедки. З настанням тепла вони прокидаються від сплячки та починають вилазити в пошуках їжі, об’їдаючи рослини.

Ведмедку також має іншу назву – капустянка та є одним із найнебезпечніших шкідників. За раз самка відкладає 300 яєць, тому вони нищать на своєму шляху все і від них треба позбавлятися.

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Капустянка знищує всі можливі овочі та ягоди, які лише ростуть на городах, а в садах нищать яблуню, грушу, сливу, вишню, абрикос та черешню.

Способи, щоб позбутися від ведмедки

Ведмедку можна залити мильним розчином. Замість мила можете використовувати пральний порошок. Ведмедки не люблять мийних засобів, через деякий час вилазять на поверхню ґрунту, де їх можна зловити та розчавити.

Спробуйте зробити солодкі пастки-приманки. Краї скляної банки обмажте варенням та кілька ложок поставте всередину. Закопайте банку в городі так, щоб її краї опинилися на рівні ґрунту. Вночі капустянки поповзуть на запах солодкого, а, потрапивши всередину такої пастки, вже не виберуться назовні.

Замість приманки з варенням можна застосовувати пиво. Шкідники також заповзуть всередину, як у випадку з варенням.



Названо методи, які позбавляють ведмедок з городу / Фото Вікіпедія

У боротьбі з капустянкою використовують настій валеріани. У 10 літрах води розчиніть 3 столові ложки валеріани. Кожного тижня після поливу рослин під кущ чи дерево виливайте склянку приготовленого розчину. Щоб ведмедка зникла знадобиться трохи більше часу, ніж місяць.

Щоб капустянка не їла картоплю, перед посадкою бульби треба замочити в спеціальному препараті проти ґрунтових шкідників, або пролити грядки розчиненим і настояним курячим послідом у пропорціях 1 кілограм на 12 літрів води.

Ще садівники кажуть, що одним з гарних способів боротьби з ведмедкою є висадження квітів навколо грядок. Посадіть навесні чорнобривці, потім календулу та хризантеми. Їхнє коріння виділяє особливі речовини, які комахи не люблять та й аромат квітів буде відлякувати шкідників.