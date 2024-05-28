Взуття, яке натирає є серйозною проблемою, оскільки після тісних туфель чи кросівок з’являються ранки на нозі та навіть мозолі. Виявляється, взуття можна розтягнути, тому тиснути воно більше не буде.

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Чи реально розтягнути взуття

Тут важливо розуміти, що вузьку пару взуття можна випрати швидко й бюджетно, та якщо ви придбали замале взуття, то збільшити його довжину буде досить складно.

Так, будь-який матеріал можна зробити м’яким внаслідок еластичності, втім тканина має межу цієї еластичності, тож не кожну пару можна збільшити на розмір більше.



Розтягнути взуття можна досить просто / Фото Pexels

Бюджетні способи розтягнення взуття

У тісну пару туфель чи балеток налийте горілку таким чином, щоб довжина була повністю змочена. Тоді вилийте рідину та одягніть взуття й походіть в ньому трохи по кімнаті. Спирт здатен розм’якшити шкіру й розійдеться не лише в довжину, але й ширину.

Однак простішим способом буде просто придбати хімічний засіб для розм’якшення шкіри у взуттєвому магазині. Такі засоби точно не пошкодять матеріал та не залишать плям.

Як не зіпсувати взуття

Чимало людей роблять помилку, коли заливають взуття одеколоном чи парфумами на спиртовій основі. Насправді вони зовсім не підходять, оскільки важко буде позбутися сильного запаху, а при висиханні на шкірі залишаться плями.

Також не можна використовувати масла та жирні креми для розм’якшення шкіри. Вони залишають плями, від яких буде неможливо позбутися.