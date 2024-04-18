Якщо ви хочете, щоб листя вашого салату було соковитим і хрустким та не гірчило, потрібно знати всього кілька важливих трюків. Важливо розуміти, що листя цієї зелені накопичує дуже багато різноманітних речовин, які можуть посприяти гіркому смаку.

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Освітлення

Салат точно не варто саджати на відкритому сонці. Також зважайте і на те, що його кущі точно не варто садити впритул – набагато краще буде залишити між ними деякий простір. Якщо ж вашій культурі буде тісно, вона не зможе розвиватися так, як слід.

Ґрунт

Салати полюбляють азотні добрива, але до їхньої кількості потрібно поставитися обережно – надто велика кількість підживлення не принесе бажаного результату.

Річ у тому, що якщо ви не будете слідкувати за нормами його внесення, через властивість накопичувати речовини, у салаті опиниться безліч нітратів. Для того, щоб цього не трапилося, вам потрібно використати тільки невелику кількість добрива на початку висаджування.

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Полив

Салат потребує вологи, адже без неї він дуже швидко стане гірким. І після того, як листя салату з'являється на грядках, їх дуже важливо поливати з певною періодичністю – не рідше, ніж через день.

А ось під час формування розетки полив потрібно зробити навіть частішим та більш рясним – тільки так ви отримаєте бажаний урожай.