Якщо ви хочете, щоб листя вашого салату було соковитим і хрустким та не гірчило, потрібно знати всього кілька важливих трюків. Важливо розуміти, що листя цієї зелені накопичує дуже багато різноманітних речовин, які можуть посприяти гіркому смаку.
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Освітлення
Салат точно не варто саджати на відкритому сонці. Також зважайте і на те, що його кущі точно не варто садити впритул – набагато краще буде залишити між ними деякий простір. Якщо ж вашій культурі буде тісно, вона не зможе розвиватися так, як слід.
Ґрунт
Салати полюбляють азотні добрива, але до їхньої кількості потрібно поставитися обережно – надто велика кількість підживлення не принесе бажаного результату.
Річ у тому, що якщо ви не будете слідкувати за нормами його внесення, через властивість накопичувати речовини, у салаті опиниться безліч нітратів. Для того, щоб цього не трапилося, вам потрібно використати тільки невелику кількість добрива на початку висаджування.
Полив
Салат потребує вологи, адже без неї він дуже швидко стане гірким. І після того, як листя салату з'являється на грядках, їх дуже важливо поливати з певною періодичністю – не рідше, ніж через день.
А ось під час формування розетки полив потрібно зробити навіть частішим та більш рясним – тільки так ви отримаєте бажаний урожай.