Якщо ви відчуваєте, що вам доводиться замінювати свічки надто часто, можливо, настав час переглянути те, як саме ви ними користуєтеся. Деякі прості способи допоможуть вам подовжити час горіння ваших свічок.

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Порахуйте час першого горіння

Кожного разу, коли ви запалюєте свічку, віск буде танути на такій самій відстані від гнота, як і під час попереднього горіння – це явище називають восковою пам'яттю. Річ у тому, що віск, який розплавився і повторно охолонув, буде трохи м'якшим, ніж нерозплавлений. Тож якщо ви задмухаєте свічку раніше, ніж вона розплавиться до зовнішнього краю, вона і далі горітиме вниз по цьому вузькому тунелю.

Тож не запалюйте свічки на дуже короткий час. Перше запалювання має бути досить тривалим – рекомендують 1 годину на кожні 2,5 сантиметри у діаметрі.

Як позбутися цього тунелю

Якщо на вашій улюбленій свічці вже почав виникати тунель, хвилюватися не варто – ви ще можете її врятувати. Для цього вам потрібно обернути аркуш фольги ззовні, щоб вона на кілька сантиметрів виходила за верхню частину свічки. Після цього акуратно зігніть верхні краї, щоб відкритою залишалася тільки область над гнотом.

Це допоможе втримати тепло та приведе до того, що віск буде плавитися більш рівномірно. Запаліть свічку та дайте їй горіти, поки вся поверхня не вирівняється.



Свічку потрібно запалювати правильно / Фото Pexels

Посипте свічку сіллю

Сіль може мати більше несподіваних застосувань, ніж вам здається. І одне з них – вона допомагає свічкам довше горіти. Після того, як ваша свічка прогоріла досить довго, щоб біля гноту утворилася калюжка воску, ви можете посипати його кухонною сіллю. Після цього за допомогою зубочистки рівномірно розподіліть її.

Так ви сповільните процеси плавлення та стікання, і ваша свічка горітиме довше.

Соляна ванна

Якщо ви маєте більше часу, тоді ви можете спробувати інший ефективний спосіб. Для цього у 2 склянках води вам потрібно розвести 2 столові ложки солі, і після цього опустити свічку у цей розчин та залишити так на 24 години. Після того, як вона повністю висохне, ви можете запалювати її, і вона буде танути всередині, а не стікати з боків.

Обріжте ґніт

Якщо ґніт вашої свічки вже надто довгий, це може призвести до нерівномірного горіння. Так може почати утворюватися кіптява, і вона може покрити банку зі свічкою чи навіть стіни поряд. Тож перед тим, як запалити свічку, обріжте ґніт так, щоб він був приблизно 0,5 сантиметра.