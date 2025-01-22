Дуже часто буває таке, що квіти вдома починають в’янути вже через кілька днів, пише 24 Канал. Втім, зрізані троянди можуть простояти набагато довше, якщо послідовно дотримуватися певних правил.

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Що робити, щоб троянди довго стояли

Обов’язково знімайте з квітів подарункову упаковку. Класти троянди з поліетиленовим чи паперовим упакуванням не треба. Далі треба підрізати стебла троянд під кутом 45 градусів. Це потрібно для того, щоб квіти добре поглинали воду з вази.

Таку процедуру радять проводити у воді чи під струменем води, щоб обмежити квітці доступ до повітря. Якщо він потрапить всередину квітки, то вона простоїть у вазі набагато менше часу.

Також варто відрізати нижні листки троянди, особливо ті, які потрапляють у воду. Згодом вони почнуть гнити у воді й скоротять вік квітці. Тримати троянди варто у відстояній та прохолодній воді, вона не повинна бути крижаною.



Квіти у вазі можуть простояти 14 днів / Фото Pexels

Щоб квіти довше простояли, можна додавати спеціальні живильні добавки, які продаються у квіткових магазинах. Господині навіть вдаються до домашніх лайфхаків й сиплять у воду 30 грамів цукру та одну столову ложку оцту.

А ще у вазу можна покласти аспірин, який продовжить життя трояндам. Ацетилсаліцилова кислота збереже властивості води й вона не буде застоюватися. В одному літрі води потрібно розвести 5 таблеток аспірину.

Троянди потрібно підрізати щодня й змінювати воду у вазі. Зрізані стебла квітки промийте під краном. Завдяки цим кільком порадам троянди можуть простояти 14 днів. Однак тут важливо розуміти, що зрізані квіти не зможуть простояти більше, ніж 2 тижні.

Не ставте троянди поруч з фруктами та поблизу місця з прямими сонячними світлами та джерелами тепла.