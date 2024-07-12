Досвідчені дачники вже давно віднайшли причини пустоцвіту, і їх не так вже й мало. Проблему можна вирішити, якщо чітко зрозумієте, що саме погано впливає на ваші овочі.

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Дуже молоде насіння

Експерти не радять садити насіння, яке зібране на городі минулого року. Такому насінню треба дати 2 – 3 роки на дозрівання. Старе насіння дає більше квіток, з яких формуються зав’язі.

Погане місце посадки

Не варто садити кабачки на ті грядки, де минулого сезону росли гарбузи, дині, кавуни чи огірки. Щоб мати гарний урожай – дотримуйтеся правил сівозміни.

Кисла реакція ґрунту

Якщо з року в рік кабачки погано родять на городі, причиною може бути кисла реакція ґрунту. Визначити рівень рH землі допоможе набір, що складається з реактивів і лакмусових папірців. Їх можна знайти в садових відділах. Також є спеціальний прилад, який чітко визначить "сорт" ґрунту на ділянці.

Зрозуміти, що у вас кислий ґрунт допоможе щавель та подорожник, які найбільше ростуть на ділянках з кислим ґрунтом. Розкислити грядку допоможе деревна зола чи доломітове борошно.



Проблему пустоцвіту кабачків можна вирішити / Фото Pexels

Загущена посадка

Якщо на грядці занадто багато посадок, то їх треба всього лише прорідити та видалити зайве. Тоді проріджена ділянка сприятиме появі зав’язей.

Погодні умови

У холодний період кабачки можуть й зовсім не зав’язати плоди. У спеку на кущах переважають чоловічі квітки, а пилок в цей час стає стерильним. Сприяє появі чоловічих квіток на початку їхнього цвітіння регулярний полив. Щоб цього не сталося, полив треба припинити для появи квіток жіночого типу.

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Нестача корисних речовин

Чудово з цією проблемою справляються регулярні підживлення комплексними добривами (натроамофоска чи нітрофоска). Підживлювати кабачки треба раз на 2 тижні, відповідно до рекомендацій виробників.

Недостатнє запилення

Воно призводить до відсутності зав’язей. Щоб привабити на ділянку комах, квіти варто обприскати медовою чи цукровою водою.