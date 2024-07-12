Опытные дачники уже давно нашли причины пустоцвета, и их не так уж и мало. Проблему можно решить, если четко поймете, что именно плохо влияет на ваши овощи.
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Очень молодые семена
Эксперты не советуют сажать семена, которые собраны на огороде в прошлом году. Таким семенам надо дать 2 – 3 года на созревание. Старые семена дают больше цветков, из которых формируются завязи.
Плохое место посадки
Не стоит сажать кабачки на те грядки, где в прошлом сезоне росли тыквы, дыни, арбузы или огурцы. Чтобы иметь хороший урожай – придерживайтесь правил севооборота.
Кислая реакция почвы
Если из года в год кабачки плохо растут на огороде, причиной может быть кислая реакция почвы. Определить уровень рН земли поможет набор, состоящий из реактивов и лакмусовых бумажек. Их можно найти в садовых отделах. Также есть специальный прибор, который четко определит "сорт" почвы на участке.
Понять, что у вас кислая почва поможет щавель и подорожник, которые больше всего растут на участках с кислым грунтом. Раскислить грядку поможет древесная зола или доломитовая мука.
Проблему пустоцвета кабачков можно решить / Фото Pexels
Загущенная посадка
Если на грядке слишком много посадок, то их надо всего лишь проредить и удалить лишнее. Тогда прореженный участок будет способствовать появлению завязей.
Погодные условия
В холодный период кабачки могут и вовсе не завязать плоды. В жару на кустах преобладают мужские цветки, а пыльца в это время становится стерильной. Способствует появлению мужских цветков в начале их цветения регулярный полив. Чтобы этого не произошло, полив надо прекратить для появления цветков женского типа.
Недостаток полезных веществ
Прекрасно с этой проблемой справляются регулярные подкормки комплексными удобрениями (натроаммофоска или нитрофоска). Подкармливать кабачки надо раз в 2 недели, в соответствии с рекомендациями производителей.
Недостаточное опыление
Оно приводит к отсутствию завязей. Чтобы привлечь на участок насекомых, цветы стоит опрыскать медовой или сахарной водой.