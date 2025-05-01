Дачний туалет буде пахнути свіжістю: ось як назавжди позбутися смороду

Запах в дачному туалеті – це проблема для багатьох людей на приватних ділянках. Але миритися з ним зовсім необов'язково – всього кілька лайфхаків допоможуть забути про неприємні аромати.

Багато жителів приватного сектора знають, що таке туалет без каналізації. І з дерев'яними туалетами на вулиці досить швидко виникає проблема неприємного аромату, який не всі знають, як прибрати, повідомляє 24 Канал.

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Як позбутися запаху в туалеті на вулиці?

Існує перевірений метод, який допоможе позбутися усіх неприємних ароматів у вбиральні на дачі – і для нього вам навіть не доведеться витрачати гроші. Все, що потрібно для того, аби прибрати запах, вже є у вас вдома, і це – звичайна сіль.

Вона допомагає прибрати сморід на відмінно – достатньо просто висипати кілька пачок солі прямо у вигрібну яму. Можна використовувати і кухонну, і йодовану сіль – на ваш розсуд. Така хитрість допоможе дуже швидко позбутися смороду, адже сіль діє як природний абсорбент, що всотує усі запахи.

Та це не єдиний метод, до якого ви можете вдатися. Деякі дачники переконують, що валеріана у туалеті – це саме те, що вам потрібно. Валеріана лікарська передусім відома своїми заспокійливими властивостями для нервової системи людини. Втім, крім характерного аромату, рослина має ще кілька біологічно активних сполук, які дають неочікуваний, проте безперечно позитивний вплив на вміст вуличного туалету.



Вуличний туалет потрібно час від часу чистити / Фото Pexels

У складі валеріани можна знайти ефірні олії, алкалоїди, дубильні речовини та органічні кислоти. І вважається, що досить сильний запах самої валеріани може маскувати сморід, що виникає під час розкладання органічних речовин у туалеті. Окрім того, деякі компоненти валеріани також можуть виступати як антисептик, а значить, пригнічуватимуть зростання деяких видів бактерій, які є причиною смороду.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна почистити крани, аби вони виглядали, як новенькі.

Для того, аби використати цей метод, вам потрібно взяти 5 літрів гарячої води та 2 – 3 стебла свіжої рослини разом з корінням, квітами та листям. Помістіть рослину у гарячу воду та дайте настоятися протягом 3 годин. Після цього готовий настій вилийте безпосередньо до відхожого місця туалету.

Останній, але точно не за ефективністю метод – це харчова сода. Вона надовго усуває неприємні запахи, і для того, аби очистити приміщення, потрібно пів пачки соди розчинити у 10 літрах теплої води, а тоді вилити розчин у вигрібну яму. Приблизно пів року ви не маєте відчувати неприємних запахів з туалету, а тоді процедуру доведеться повторити.