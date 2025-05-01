Дачный туалет будет пахнуть свежестью: вот как навсегда избавиться от вони

Запах в дачном туалете - это проблема для многих людей на частных участках. Но мириться с ним совсем необязательно - всего несколько лайфхаков помогут забыть о неприятных ароматах.

Многие жители частного сектора знают, что такое туалет без канализации. И с деревянными туалетами на улице довольно быстро возникает проблема неприятного аромата, который не все знают, как убрать, сообщает 24 Канал.

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Как избавиться от запаха в туалете на улице?

Существует проверенный метод, который поможет избавиться от всех неприятных ароматов в уборной на даче – и для него вам даже не придется тратить деньги. Все, что нужно для того, чтобы убрать запах, уже есть у вас дома, и это – обычная соль.

Она помогает убрать вонь на отлично – достаточно просто высыпать несколько пачек соли прямо в выгребную яму. Можно использовать и кухонную, и йодированную соль – на ваше усмотрение. Такая хитрость поможет очень быстро избавиться от вони, ведь соль действует как природный абсорбент, впитывающий все запахи.

Но это не единственный метод, к которому вы можете прибегнуть. Некоторые дачники убеждают, что валериана в туалете – это именно то, что вам нужно. Валериана лекарственная прежде всего известна своими успокаивающими свойствами для нервной системы человека. Впрочем, кроме характерного аромата, растение имеет еще несколько биологически активных соединений, которые дают неожиданное, однако бесспорно положительное влияние на содержание уличного туалета.



Уличный туалет нужно время от времени чистить / Фото Pexels

В составе валерианы можно найти эфирные масла, алкалоиды, дубильные вещества и органические кислоты. И считается, что достаточно сильный запах самой валерианы может маскировать вонь, возникающую при разложении органических веществ в туалете. Кроме того, некоторые компоненты валерианы также могут выступать как антисептик, а значит, подавлять рост некоторых видов бактерий, которые являются причиной вони.

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Для того, чтобы использовать этот метод, вам нужно взять 5 литров горячей воды и 2 – 3 стебля свежего растения вместе с корнями, цветами и листьями. Поместите растение в горячую воду и дайте настояться в течение 3 часов. После этого готовый настой вылейте непосредственно в отхожее место туалета.

Последний, но точно не по эффективности метод – это пищевая сода. Она надолго устраняет неприятные запахи, и для того, чтобы очистить помещение, нужно пол пачки соды растворить в 10 литрах теплой воды, а потом вылить раствор в выгребную яму. Примерно полгода вы не должны чувствовать неприятных запахов из туалета, а тогда процедуру придется повторить.