Не викидайте бананову шкірку: 5 способів використовувати цей скарб у побуті

Шкірка банана є досить ефективна в побуті. Вона може замінити крем для взуття чи стати чудовим добривом для рослин. Господині знають кілька найдієвіших способів використання шкірки банана, тож розповідаємо про найпопулярніші з них.

У банановій шкірці міститься чимало корисних речовин, тому її залюбки можна використовувати в побуті, пишуть Поради 24. Не викидайте шкірку банана, оскільки вона може принести значну користь.

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Підживлення для квітів

Наріжте шкірку банана на шматочки та додайте до ґрунту. Таке підживлення однаково пасуватиме для кімнатних рослин та для удобрювання городу. Бананову шкірку навіть додають в ґрунт для розсади. А ще бананова шкірка здатна в ґрунті відлякати попелицю, яка не переносить її запаху.

Покращення вигляду взуття

Чоботи та черевики з часом зношуються, тому колір може тьмяніти, а взуття втрачають свій вигляд. Щоб воно мало гарний вигляд, візьміть шматочок бананової шкірки й протріть нею взуття. Такий лайфхак допоможе старому взуттю знову засяяти.



Корисні поради використання шкірки банана / Фото Pexels

Надання блиску листям

Щоб листя кімнатних рослин блищало – протріть їх м’якою стороною шкірки банана. Це не лише очистить їх від пилу та бруду, але й надасть особливого блиску восковим листям – фікусу чи монстері.

Очищення срібла

Банановою шкіркою можна чистити навіть срібло. Для цього треба взяти розтерту шкірку й змішати її з водою. Далі за допомогою ганчірки цією пастою натерти срібло й мити у теплій воді. Срібний посуд буде сяяти, наче новий.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Добриво для рослин

Всі городники мають компостну яму. Туди треба скидати шкіри бананів, які збагатять його фосфором та калієм.

Окрім використання шкірки банана в побуті, деякі дівчата сміливо застосовують цей інгредієнт для своєї beauty-рутини. Внутрішньою частиною вони натирають обличчя, після чого покращується колір, зникають дрібні прищі та розгладжуються дрібні зморшки.