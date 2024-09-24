Пліснява, що з'являється у горщиках з кімнатними рослинами, може створити чимало проблем, і виглядає вона як пухкий наліт на землі, а іноді й на самих рослина. Та не переплутайте його з висолами: нальотом з солей після підживлення, пише "Яскрава клумба".

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Чому у вазонах з'являється цвіль?

Причин появи цвілі на ваших кімнатних рослинах може бути безліч, і рішення також буде відрізнятися в залежності від кожної з них. Тож перевірте свої рослинки та визначте, що ж пішло не так перед тим, як намагатися позбутися цвілі.

Неякісний важкий ґрунт

Домашні рослини та розсада ростуть у штучних умовах та з обмеженою кількістю ґрунту. І такі умови вимагають використання якісного субстрату для рослин, який має певні характеристики. Якщо ж ви використовуєте землю з саду, городу чи просто з вулиці, це негативно вплине на розвиток ваших рослин.

Як виправити таку ситуацію? Зніміть верхній шар ґрунту, на якому з'явилася пліснява, а тоді покладіть якісний свіжий субстрат. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт був пухким і в нього легко проникало повітря.



Плісняву з ґрунту потрібно одразу ж прибирати / Фото Pexels

Вологість та температура повітря

Цвіль з'являється тоді, коли у домі стоїть надмірна волога, і проблеми можуть виникнути також і через систематичне перезволоження землі при поливі та через поганий дренаж. Коли ж температура надто висока, це призводить до поганого провітрювання, і міцелій грибів починає проростати.

Що робити? Поливайте рослини помірно, а також перевірте та прочистьте дренажні отвори в горщику. Вилийте зайву воду з піддона, якщо вона там є. Не можна забувати й про провітрювання приміщення.

Дефіцит освітлення та ультрафіолету

Сонячне проміння дуже важливе для росту рослини, і якщо його недостатньо, це може призвести до того, що рослини стануть слабкими та уразливими до ураження цвіллю. В зимовий період квіти потрібно розмістити на добре освітленому підвіконні, а розсаді та молодим рослинам не завадить забезпечити додаткове підсвічування.

Як позбутися плісняви в горщиках

Щойно ви помітили перші ознаки білого нальоту в горщиках, потрібно відразу ж діяти. Коли ураження невелике, буде достатньо використати біопрепарати від плісняви. Акуратно полийте ґрунт розчином препарату Фітоспорин чи Фітодоктор або ж подібними.