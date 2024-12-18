5 ранкових звичок, які допоможуть дожити до 100 років

Спробуйте уявити ідеальний ранок: рано прокинутися, приготувати поживний сніданок, вийти на прогулянку. Для багатьох людей підтримувати подібний розпорядок щодня може здаватися практично неможливим.

Звісно, з самого ранку доводиться пам'ятати про нескінченний список справ, які потрібно виконати якнайшвидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, ранкова рутина більш важлива для нашого гарного самопочуття, ніж ви можете уявити.

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Одразу ж випийте води

Майже всі знають про те, що потрібно зволожувати організм та пити багато води. Але якщо ви зробите це відразу ж вранці, щойно прокинетеся, це може підтримати ваш метаболізм та допоможе виводити токсини.

Окрім того, вода може суттєво покращити ваш настрій та емоційний баланс, адже саме нічне зневоднення є основною причиною ранкового туману в мозку та порушення концентрації.

З'їжте корисний сніданок

Не дарма сніданок називають найважливішим прийомом їжі за день. Дуже важливо наповнити його клітковиною та білком, аби ви відчували досить енергії на продуктивний день.



Їсти сніданок – надзвичайно корисна звичка / Фото Pexels

Зробіть розтяжку

Щоденні фізичні навантаження не значать, що вам потрібно кожного ранку йти до спортзалу. Починайте день з будь-якого руху – йоги, розтяжки, швидкої ходьби навколо дому тощо.

Подбайте про свої емоції

Після того, як ви розбудили тіло, час подбати про доступ до емоційного і докторка Федеріка Аматі пропонує для цього кожного ранку практикувати уважність та вдячність. Ви можете вести щоденник, влаштовувати медитацію тощо – все, що допоможе вам покращити ясність розуму та емоційне благополуччя.

Насолоджуйтеся ранковою кавою

Кава – це не тільки спосіб пробудитися вранці. Вона також у помірних кількостях може бути корисною для кишківника. І ви отримаєте користь навіть у випадку, якщо будете пити каву без кофеїну.