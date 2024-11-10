Експертка з прибирання розповіла, що хорошим засобом для прибирання є яблучним оцет, який має антибактеріальні та антимікробні властивості, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Він здатен замінити більшість магазинних засобів для чищення.

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Очищення холодильника

Якщо холодильник має не зовсім приємний запах, тоді спробуйте його продезинфікувати за допомогою яблучного оцту. Все, що треба зробити – розмішати його в пропорції 1:1 з водою та залишити тарілку у холодильнику на ніч. Ця рідина допоможе поглинути всі запахи.

Очищення мікрохвильовки

Мікрохвильовка після багаторазового гріття може зберігати погані запахи, тому всередину потрібно поставити миску з водою в рівних пропорціях та поставити на розігрівання на 5 хвилин. Після того, як тарілка з рідиною охолоне, протріть мильною водою все всередині, щоб прибрати жир, який відійде й буде легко піддаватися очищенню.

Миття дзеркал та вікон

Яблучний оцет допомагає, аби скло не було тьмяним та брудним й легко видаляє увесь бруд. Потрібно змішати одну частину оцту з двома частинами води й розпилити засобом вікна чи дзеркала за допомогою серветки з мікрофібри.



Яблучним оцтом можна мити дзеркала / Фото Pexels

Видалення плям з душової кабіни

На душовій кабіні дуже часто спостерігаються плями. Їх можна позбутися, якщо змішати 2 склянки оцту з 2 столовими ложками тертого господарського мила. Розпиліть розчин на душову кабіну й залишіть на 15 хвилин.

Очищення чайника від накипу

З часом чайники покриваються вапняним нальотом, а яблучний оцет може зі всім легко впоратися. Змішайте в чайнику дві частини води та оцту, доведіть до кипіння й дайте охолонути й потім промийте теплою водою. Чайник буде після цього сяяти, наче новий.