Часом у холоді буває навіть важко заснути, адже холодна постіль та ковдра не дають зігрітися. Щоб не мерзнути в ліжку та не чекати поки спальня нагріється – скористайтеся кількома перевіреними лайфхаками.

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Відчуття холоду неприємне й незручне, тож аби не крутитися довго в ліжку та солодко заснути запам’ятайте собі ці поради, які, можливо, колись вам знадобляться.

Одягайте кілька шарів одягу

Замініть свою літню піжаму з шортиками на утеплений зимовий варіант зі штанами або ж одягніть светр та лосини. І нехай вам буде не зовсім зручно, але таким чином ви зможете зігрітися.

Одягайте теплі шкарпетки

В зимову пору теплі шкарпетки є в кожного з нас, тож не лінуйтеся їх одягнути, коли змерзаєте в ноги. Вони допоможуть вам швидко зігрітися і тіло перестане мерзнути. Бо, як відомо, якщо холодні кінцівки, то й тіло змерзає.

Закривайте штори

З настанням темряви закривайте в кімнаті штори чи жалюзі. Таким чином вони не дадуть холодному повітрю циркулювати по кімнаті. Також закривайте міжкімнатні двері.



Поради, які допоможуть швидко заснути / Фото Pexels

Пийте гарячий напій

Такі гарячі напої як чай чи компот здатні наділити тіло теплом. Лише від того, що ви будете тримати чашку в руках ви відчуєте довгоочікуване тепло.

Використовуйте суху грілку

Поставте на кілька хвилин у мікрохвильову піч один чи кілька мішечків з крупою та поставте їх у ліжко перед тим, як будете приймати душ. За цей час суха грілка нагріє вам місце.