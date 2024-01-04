Зігрітися без опалення – справжній виклик, втім надійним джерелом тепла є наше тіло. МОЗ України розповіли про кілька дуже простих та дієвих лайфхаків, які допоможуть підтримати комфортну температуру в оселі.

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Як тільки у вашій квартирі зникло опалення, найперше що треба зробити – одягнути кілька шарів одягу. Це може бути термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі та теплі шкарпетки. Додатково вкривайтеся ковдрою чи пледом.

Існують ще й інші поради, які не дадуть вам змерзнути доки у квартирі не з’явиться тепло.

Ізоляція приміщення

Важливо, щоб ви не давали теплу "виходити" з приміщення. Перевірте чи не тягне холодом з дверей та вікон. Якщо відчуваєте холодне повітря, спробуйте заповнити щілини термозберігальною плівкою на вікні чи старим одягом внизу дверей.

Відмова від алкоголю

Алкоголь дає лише уявне відчуття тепла. Насправді він взагалі не зігріває. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, а внутрішні органи тепло втрачають.

Гаряча їжа та напої

Гарячі страви та напої допоможуть вам зігрітися. Якщо у вас є газова плита, то при відключенні світла ви можете загріти їжу чи зробити теплий напій завжди.



Вживайте теплу їжу, коли вам холодно / Фото Pexels

Грілка

Щоб зігрітися, якщо вам дуже холодно, використовуйте грілку. Замість неї можете використовувати звичайну пластикову пляшку, замотавши її в рушник перед використанням. Важливо не притулятися відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися.

Фізичні вправи

Рух – чудовий спосіб, щоб зігрітися. Вправи на 15-20 хвилин допоможуть побороти холод.

Зверніть увагу, МОЗ поперелжає, що не варто використовувати духову піч і газову кухонну плиту для обігріву будинку або квартири. Це може призвести до отруєння чадним газом.