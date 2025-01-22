Пічне опалення зручне і часом дешевше, ніж опалення газом. Та у такому випадку потрібно добре знати правила безпеки і уважно стежити за димоходом, повідомляє 24 Канал.

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Чому піч починає диміти?

Димлення печі у зворотний бік називається зворотною тягою, і причин, чому це відбувається, може бути кілька. Одна з них – це засмічення та недостатня тяга. Можливо, димохід надто короткий, має неправильну форму чи засмічений сажею.

В такому випадку потрібно продовжити його та прочистити. А для того, аби сміття не потрапляло в димохід зовні, потрібно встановити на нього козирок.

Для того ж, щоб позбутися ефекту "зворотної тяги", потрібно підвищити температуру в трубі! Для цього перед закладкою палива потрібно відкрити заслінки – і кинути через прочищувальні дверцята палаючий папір.

Так димовідвідний канал прогріється, нагріте повітря під вгору, а тяга відновиться. Якщо цього не сталося, дію потрібно повторити, але цього разу кинути папір безпосередньо у трубу прямо з даху.



Пічка може диміти під час розпалювання / Фото Pexels

Серед інших причин, чому під час розпалювання димить піч, може бути й неправильне розпалювання. Ви будете здивовані, наскільки легко припуститися помилки у цьому процесі – починаючи від використання вологих дров і закінчуючи спробами розпалити піч з закритою заслінкою.

Ось як розпалювати піч, якщо вона димить:

переконайтеся, що димохід відкритий і в ньому немає сміття;

покладіть до печі тріски, папір чи спеціальні кубики для розпалювання;

покладіть невеликі і обов'язково сухі дрова – краще вкласти їх пірамідкою;

підпаліть нижній шар, і вже тоді підкладайте більші поліна.

Іноді задимлення відбувається через те, що на внутрішніх стінках печі осідає товстий шар сажі, і кладка під впливом теплових навантажень починає тріскатися. Для видалення сажі можна використати осикові дрова – вони горять за дуже високої температури, за якої відкладення на димоході розрихлюються та виносяться з димом назовні.

Втім, цей спосіб краще використовувати як профілактичний засіб – якщо попіл і сажа осідали протягом багатьох років, краще скористатися хімічними засобами у вигляді таблеток чи брикетів, або ж провести механічне чищення.