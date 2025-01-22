Пічне опалення зручне і часом дешевше, ніж опалення газом. Та у такому випадку потрібно добре знати правила безпеки і уважно стежити за димоходом, повідомляє 24 Канал.
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Чому піч починає диміти?
Димлення печі у зворотний бік називається зворотною тягою, і причин, чому це відбувається, може бути кілька. Одна з них – це засмічення та недостатня тяга. Можливо, димохід надто короткий, має неправильну форму чи засмічений сажею.
В такому випадку потрібно продовжити його та прочистити. А для того, аби сміття не потрапляло в димохід зовні, потрібно встановити на нього козирок.
Для того ж, щоб позбутися ефекту "зворотної тяги", потрібно підвищити температуру в трубі! Для цього перед закладкою палива потрібно відкрити заслінки – і кинути через прочищувальні дверцята палаючий папір.
Так димовідвідний канал прогріється, нагріте повітря під вгору, а тяга відновиться. Якщо цього не сталося, дію потрібно повторити, але цього разу кинути папір безпосередньо у трубу прямо з даху.
Пічка може диміти під час розпалювання / Фото Pexels
Серед інших причин, чому під час розпалювання димить піч, може бути й неправильне розпалювання. Ви будете здивовані, наскільки легко припуститися помилки у цьому процесі – починаючи від використання вологих дров і закінчуючи спробами розпалити піч з закритою заслінкою.
Ось як розпалювати піч, якщо вона димить:
- переконайтеся, що димохід відкритий і в ньому немає сміття;
- покладіть до печі тріски, папір чи спеціальні кубики для розпалювання;
- покладіть невеликі і обов'язково сухі дрова – краще вкласти їх пірамідкою;
- підпаліть нижній шар, і вже тоді підкладайте більші поліна.
Іноді задимлення відбувається через те, що на внутрішніх стінках печі осідає товстий шар сажі, і кладка під впливом теплових навантажень починає тріскатися. Для видалення сажі можна використати осикові дрова – вони горять за дуже високої температури, за якої відкладення на димоході розрихлюються та виносяться з димом назовні.
Втім, цей спосіб краще використовувати як профілактичний засіб – якщо попіл і сажа осідали протягом багатьох років, краще скористатися хімічними засобами у вигляді таблеток чи брикетів, або ж провести механічне чищення.