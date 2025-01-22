Печное отопление удобное и порой дешевле, чем отопление газом. Но в таком случае нужно хорошо знать правила безопасности и внимательно следить за дымоходом, сообщает 24 Канал.

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Почему печь начинает дымить?

Дымление печи в обратную сторону называется обратной тягой, и причин, почему это происходит, может быть несколько. Одна из них – это засорение и недостаточная тяга. Возможно, дымоход слишком короткий, имеет неправильную форму или засорен сажей.

В таком случае нужно продолжить его и прочистить. А для того, чтобы мусор не попадал в дымоход снаружи, нужно установить на него козырек.

Для того же, чтобы избавиться от эффекта "обратной тяги", нужно повысить температуру в трубе! Для этого перед закладкой топлива нужно открыть заслонки – и бросить через прочищающую дверцу горящую бумагу.

Так дымоотводящий канал прогреется, нагретый воздух под вверх, а тяга восстановится. Если этого не произошло, действие нужно повторить, но на этот раз бросить бумагу непосредственно в трубу прямо с крыши.



Печка может дымить во время разжигания / Фото Pexels

Среди других причин, почему во время разжигания дымит печь, может быть и неправильное разжигание. Вы будете удивлены, насколько легко допустить ошибку в этом процессе – начиная от использования влажных дров и заканчивая попытками разжечь печь с закрытой заслонкой.

Вот как разжигать печь, если она дымит:

убедитесь, что дымоход открыт и в нем нет мусора;

положите в печь щепки, бумагу или специальные кубики для разжигания;

положите небольшие и обязательно сухие дрова – лучше уложить их пирамидкой;

подожгите нижний слой, и уже тогда подкладывайте большие поленья.

Иногда задымление происходит из-за того, что на внутренних стенках печи оседает толстый слой сажи, и кладка под воздействием тепловых нагрузок начинает трескаться. Для удаления сажи можно использовать осиновые дрова – они горят при очень высокой температуре, при которой отложения на дымоходе разрыхляются и выносятся с дымом наружу.

Впрочем, этот способ лучше использовать как профилактическое средство – если пепел и сажа оседали в течение многих лет, лучше воспользоваться химическими средствами в виде таблеток или брикетов, или провести механическую чистку.