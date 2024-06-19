Без паніки: ось як вивести змій з ділянки та приватного дому

Комахи і гризуни – це неприємна напасть, яка може понищити врожай, а ось змії небезпечні для людини. І навіть якщо це вужі, вони можуть зіпсувати і відпочинок, і садові роботи.

Кожного року навесні садівники починають боротьбу із комахами й шкідниками, яка не припиняється аж до осені. Та коли на дачі заводяться змії, комахи здаються неважливою дрібничкою. Втім, панікувати передчасно не варто: Поради 24 розповідають про кілька методів, які допоможуть позбутися непроханих гостей.

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Які змії можуть бути на дачі

На ділянці у вас можуть оселитися як отруйні, так і цілком безпечні змії. Втім, визначити одразу, чи становить загрозу змія, можуть далеко не всі садівники. І для того, щоб не плутатися, варто запам'ятати опис та зовнішній вигляд кожного виду, що може зустрічатися у вашому регіоні.

Ось найпоширеніші види змій, які можна зустріти в садах:

полози;

вужі;

мідянки;

гадюки.

Всі ці змії намагаються не вступати в контакт з людиною. Вони звертають увагу на вібрації в землі та намагаються втекти в укриття, коли ви наближаєтеся. Та якщо мідянки, полози та вужі є відносно безпечними, то гадюк варто остерігатися, адже вони отруйні, і їхні токсини можуть призвести до загибелі теплокровних істот.

Найбільш небезпечний період на дачі – це весна. Змії тоді прокидаються, а незабаром настає період розмноження; в цей час самиці особливо агресивні та небезпечні.

Чому змії з'являються на дачі

Змії можуть з'явитися у будь-якому місці: в купі гною, сміття, компосту. Їм також подобаються чагарники та висока густа трава, тож на ці місця потрібно звертати особливо пильну увагу. Але є кілька основних причин появи змій на території:

велика кількість їжі;

занедбані й непролазні пустирі поряд;

наявність великої кількості затишних, тінистих місць, близькість до лісу.



Змії можуть з'являтися біля дому з різних причин / Фото Pexels

Як позбутися змій на ділянці

Якщо плазуни оселилися на вашій території, боротьбу з ними потрібно починати негайно.

Шум

Сильний шум може відлякати змій, і тоді ви можете використовувати бензопилу, триммер, газонокосарку. Якщо ви будете регулярно проводити шумні роботи в саду, життя змій стане нестерпним.

Тварини

Якщо у вас все ще немає домашніх тварин на дачі, тоді поява змій може примусити вас змінити думку. Наприклад, гавкіт собак та їхні мисливські якості можуть відлякати плазунів.

Серед природних ворогів змій також їжаки, ласки та тхори, і якщо вони з'являться на ділянці, це допоможе надовго позбутися змій.

Різкі запахи

Ви можете висадити по периметру ділянки часник та інші ароматичні трави, які не подобаються зміям. Не люблять вони також суху гірчицю, попіл та хімічні порошки.

Відлякувачі

Сучасні відлякувачі будуть найбільш ефективними та надійними, тож ви можете придбати потрібний для вас у магазині.

Якщо ж змії пробралися до вашого дому, намагатися вивести їх самостійно не варто. Набагато безпечнішим і ефективнішим варіантом буде покинути дім та викликати спеціалістів, аби вони усунули проблему.