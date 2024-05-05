Не викидайте яєчну шкаралупу: як її використовувати на городі

Всі ми знаємо, що крихти хліба чи паски не можна ні в якому разі викидати. Це також стосується й шкаралупи від крашанок. Їх варто застосувати як добриво на городі.

Прихильники органічного землеробства впевнені у тому, що яєчна шкаралупа - чудова заміна мінеральних добрив та пестицидів, оскільки шкаралупа на 93% складається з карбонату кальцію.

Читайте також Куди поїхати зі Львова та Києва на Великдень: цікаві локації неподалік

Щоб не викидати шкарлупу від крашанок, розповімо кілька варіантів застосування в саду та на городі.

Як використовувати шкаралупу на городі

Щоб наповнити рослини карбонатом кальцію, який є цінним елементом для розвитку рослин та іншими корисними елементами, які підвищують врожайність культур, просто подрібніть шкаралупу та розсипте по грядці й перекопайте.

Яєчна шкаралупа є природним вапняним добривом, з дією подібною крейді чи вапна, а це означає, що вона добре окислює ґрунт. Така підгодівля дуже потрібна рослинам, які потребують нейтральний та слаболужний ґрунт. Зазвичай – це пасльонові, капустяні, бобові, гарбузові, коренеплоди та зелень.

Ще однією властивістю шкарлупи є здатність розпушувати ґрунт та підвищувати його повітро- та водопроникність.



Шкаралупа є органічним добривом / Фото Pexels

Якщо на вашому городі люблять оселятися медведки, тоді змішайте шкарлупу з олією та прикопайте в місцях скупчення шкідників. Через деякий час вони згинуть.

У випадку, якщо шкаралупи є багато, її можна розкласти навколо штамбів дерев, у такому разі вона працюватиме як ефективна та корисна мульча. Особливо корисною вона буде для кісточкових – вишні, черешні, сливи, абрикосів.

Подрібнена яєчна шкаралупа є стимулятором росту молодих саджанців, помідорів, перцю та капусти. Щоб приготувати добриво, треба промити шкаралупу, просушити та подрібнити. Однак тут варто врахувати один нюанс. Важливо використовувати лише сиру шкарлупу, оскільки варена не дасть тієї користі.