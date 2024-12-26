Лимон є універсальним фруктом, який не лише можна їсти, але й використовувати в прибиранні чи для косметичних процедур, пише 24 Канал з посиланням на Diy Natural.

Читайте також Що робити із сіном після Різдва: корисна ідея для людей, які живуть в селі

Очищення посуду та раковини

Не всі люблять використовувати в побуті хімічні миючі засоби. Вони є шкідливими для алергіків та й мають різкий запах. Як альтернативу можна взяти залишки лимона з холодильника. Зрізаною частиною фрукта треба протерти поверхні раковини. Кислота не лише роз’їсть бруд, але й зробить раковину сяючою та гладкою.

Лимонна кислота чудово справляється з видаленням жиру, тож якщо після першого миття тарілки ще не повністю відмилися, пройдіться по поверхні шматочком лимона й знову помийте. Така дія призведе до того, що тарілки чи склянки стануть блискучими та чистими.



Лимон є помічним у побутових справах / Фото Pexels

Видалення плям з одягу

Ніхто не застрахований від плям на одязі, особливо в період свят, коли в новому вбранні ми ходимо в гості. Фахівці кажуть, що половиною лимона треба потерти пляму й залишити одяг на ніч. Стійку пляму потрібно додатково посипати харчовою содою, а тоді випрати в пральній машинці.

Заморозьте шкірку лимона

Часто в рецептах потрібно додавати цедру лимона. Якщо у вас залишилося багато шкірки після вичавлення соку лимона, тоді натріть її та помістіть в морозилку. Потім у необхідний момент її треба буде лише заздалегідь витягнути.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Видалення поганого запаху

Руки можуть мати поганий запах після чищення цибулі чи часнику. У такому випадку натріть їх лимонною шкіркою і сморід зникне. Також від чищення риби можуть поганого пахнути обробні дошки. Щоб позбутися запаху їх треба протерти половиною вичавленого лимона, посипати зверху сіллю, трохи зачекати, а тоді промити водою.