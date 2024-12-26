Лимон является универсальным фруктом, который не только можно есть, но и использовать в уборке или для косметических процедур, пишет 24 Канал со ссылкой на Diy Natural.

Читайте также Что делать с сеном после Рождества: полезная идея для людей, которые живут в деревне

Очистка посуды и раковины

Не все любят использовать в быту химические моющие средства. Они вредны для аллергиков и имеют резкий запах. В качестве альтернативы можно взять остатки лимона из холодильника. Срезанной частью фрукта надо протереть поверхности раковины. Кислота не только разъест грязь, но и сделает раковину сияющей и гладкой.

Лимонная кислота прекрасно справляется с удалением жира, поэтому если после первого мытья тарелки еще не полностью отмылись, пройдитесь по поверхности кусочком лимона и снова помойте. Такое действие приведет к тому, что тарелки или стаканы станут блестящими и чистыми.



Лимон является вспомогательным в бытовых делах / Фото Pexels

Удаление пятен с одежды

Никто не застрахован от пятен на одежде, особенно в период праздников, когда в новом наряде мы ходим в гости. Специалисты говорят, что половиной лимона надо потереть пятно и оставить одежду на ночь. Стойкое пятно нужно дополнительно посыпать пищевой содой, а потом постирать в стиральной машинке.

Заморозьте кожуру лимона

Часто в рецептах нужно добавлять цедру лимона. Если у вас осталось много кожуры после выжимания сока лимона, тогда натрите ее и поместите в морозилку. Затем в необходимый момент ее надо будет только заранее извлечь.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Удаление плохого запаха

Руки могут иметь плохой запах после чистки лука или чеснока. В таком случае натрите их лимонной кожурой и вонь исчезнет. Также от чистки рыбы могут плохого пахнуть разделочные доски. Чтобы избавиться от запаха их надо протереть половиной выжатого лимона, посыпать сверху солью, немного подождать, а потом промыть водой.