Некоторые семьи под скатерть на праздничный стол ставят сено или солому, пишет 24 Канал. Это символизировало ясли, в которых родился Иисус Христос. Такой обычай напоминал о скромности и духовной сущности праздника. Сено иногда расстилали на полу, создавая атмосферу вертепа и привлекали детей к воспроизведению событий Рождества.

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Сено также ставили под стол, а маленькие дети вынуждены были на нем немного посидеть. Такое действие должно было привлечь в дом достаток и урожай. А еще сено держали под столом, как дань Иисусу, который родился в хлеву, где было холодно. Его отец Иосиф закрывал щели сеном, чтобы было теплее. Даже до сих пор некоторые украинцы застилают пол сеном, а в углу ставят дидух.



Сено ставят в тарелку в виде гнезда, чтобы неслись куры / Фото Pinterest

Кроме 12 блюд на праздничный стол ставят дидух – аутентичный символ Рождества, который символизирует благополучие и уют. Дидух со старославянского означает "дух предков" и является символом возрождения всего живого в мире. Этот атрибут Рождества олицетворяет место для духов, предков, дедов, защитников и покровителей семьи.

Что делать с сеном после Рождества

Впрочем, после завершения Рождества у людей возникает вопрос, что же делать с сеном и дидухом? После праздников дидух можно держать возле икон. В доме он должен стоять до Крещения. В помойку его нельзя выбрасывать ни в коем случае.

Сено же можно отнести в курятник и застелить им место, где куры несут яйца. Если же кур нет, тогда сено надо сжечь, но выбрасывать его в помойку тоже нельзя, чтобы не привлечь в жизнь беду и невзгоды.