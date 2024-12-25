Для того, чтобы Рождество, и весь грядущий год прошли удачно, важно соблюдать несколько важных правил, сообщает 24 Канал. И о некоторых из них знают далеко не все.

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Купаться

Да, купаться, а также стричь волосы, на Рождество запрещено. Поэтому лучше отложить водные процедуры до следующего дня. Особенно не советуют ходить в баню – в этот праздник лучше такой поход отменить.

Не пробовать блюда

На праздничном столе на Рождество должно стоять двенадцать блюд – и как бы трудно это не звучало, нельзя вставать из-за стола, пока не попробуете каждое из них. Можно съесть всего по ложке, но попробовать стоит обязательно.

Заниматься домашними делами

Конечно, перед приходом гостей хочется, чтобы дом был максимально чистым. Впрочем, убирать и заниматься любыми другими домашними делами категорически нельзя – так вы можете случайно навлечь беду и проблемы не только на себя, но и на весь дом.



На Рождество нельзя делать уборку / Фото Pexels

Экономить на праздновании

Многие убеждены, что экономить деньги на праздничном столе нельзя – мол, чем больше денег будет потрачено на блюда, тем богаче будет следующий год.

Спорить

Ссоры и споры стоит отложить до следующего дня. Зато на Рождество нужно быть приветливыми к людям, простить тех, на кого держали обиду и объясниться со своими близкими и родными.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Существует примета, что если на Рождество поссориться с человеком, то целый год порядка в отношениях не будет.

Надевать старую одежду

За праздничный стол нужно обязательно садиться в новой, красивой одежде. Если вы оденетесь во что-то старое и некрасивое, можно случайно навлечь на себя бедность и несчастье.