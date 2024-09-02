Бананова шкірка на всі випадки життя: ніколи її не викидайте

Шкірку від бананів, яблук чи кавуна ми звикли викидати. Та виявляється, що робити це зовсім не обов’язково, оскільки шкірку від банана можна використати в багатьох цікавих цілях.

До прикладу, вона може замінити взуттєвий крем або ж її можна додавати як добриво до рослин. Окрім того, вона здатна відбілити зуби та стати в пригоді ще в багатьох побутових речах.

Зверніть увагу Не викидайте шкірку кавуна: її можна використовувати, як добриво

Бананова шкірка для обличчя

Щоб покращити стан шкіри – використовуйте бананову шкірку. Всього лише раз на тиждень можете протерти ним шкіру. У складі містяться фруктові кислоти, які очищують шкіру та насичують її необхідними речовинами. Кажуть, що від регулярної процедури навіть помічають зменшення зморшок.

Якщо помічаєте, що ваша шкіра подразнюється, то також можете обирати її для протирання м’якою стороною шкірки. На кілька хвилин можна прикладати до ділянки, якщо відчувається свербіж, почервоніння чи висипання.

Бананова шкірка для зубів

У шкірці банана містяться відбілюючі властивості. Після того, як почистите зуби – протріть шкіркою банана їх, начебто поліруючи. Завдяки цьому способу ви приберете плями на емалі та зможете захистити зуби від нальоту.



Шкірку бананів можна використовувати по-різному / Фото Pexels

Бананова шкірка для взуття

Черевики та чоботи мають властивість зношуватися, колір може тьмяніти й загалом взуття втрачає свій вигляд. Щоб воно знову було стильним, візьміть шматочок бананової шкірки й протріть нею взуття. Після цього старе взуття буде сяяти та блищати.

Бананова шкірка для квітів

Листя рослин постійно покриваються пилюкою, тож ми часто забираємо її за допомогою ганчірки. Фахівці кажуть, що замість неї можна скористатися банановою шкіркою, яка подарує листю такий собі восковий блиск, а пилюка буде менше осідати.

Бананова шкірка як добриво

Кожен городник має компостну яму. Скидайте туди шкірки бананів, які згодом збагатять компост калієм та фосфором. А ще за допомогою бананової шкірки можна захистити саджанці від попелиці. Закопайте шкірку під ґрунт. Вона буде виділяти гази, які дуже не люблять садові шкідники. Однак шкірки треба зовсім небагато.