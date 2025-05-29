Не викидайте скошену траву: дачники назвали 5 варіантів застосування

Вже від початку літа й аж до осені на кожній ділянці проводиться регулярне скошування трави. Щоб не викидати цю зелену масу, садівники придумали кілька господарських застосувань.

Скошена трава може бути однаково корисною для городу та саду, пише 24 Канал з посиланням на 24.Kyiv. Для того, щоб не викидати намарно траву, розповідаємо про її найкраще застосування.

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Компостування

Найчастіше скошену траву складають в компостну яму чи певний спеціальний ящик. Вже під час перегнивання утворюється органічне добриво, яким наступного року можна буде підживити будь-які рослини. Такий компост добре збагачує ґрунт поживними речовинами.

Зелене добриво

Скошену траву складіть в бочку й залийте водою, залишивши на 2 тижні для бродіння. Отриманим настоєм через зазначений час можна підливати овочі, щоб стимулювати їхній ріст та покращити урожайність.



Дачники активно використовують траву в господарстві / Фото Pexels

Мульча

Чудово підходить для мульчування свіжоскошена чи підсушена трава. Дачники розкладають її під плодовими деревами, навколо ягідних кущів чи просто на грядках. Шар мульчі чудово утримує вологу в ґрунті та захищає кореневу систему від перегріву сонця.

Захист від бур’янів

Скошеною травою можна застеляти міжряддя й садові доріжки, щоб перешкоджати росту бур’янів.

До речі! Помідори тріскаються через нерівномірний полив, раптові зливи або швидкий ріст, зокрема через раптові зміни температури або внесення добрив. Що робити, щоб помідори не тріскалися – читайте в нашому матеріалі.

Теплі грядки

Дачники також використовують траву для теплих грядок. Її треба укласти в нижній шар разом з гілками та листями. У процесі перегнивання трава буде виділяти тепло, яке сприятиме кращому росту багатьох овочів.