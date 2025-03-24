Дачники у березні вже активно готуються до нового сезону – не тільки купують, загартовують та пророщують насіння вдома, але й висаджують його на розсаду та у відкритий ґрунт. І 24 Канал розповідає, що ж потрібно обов'язково висадити до кінця березня, аби отримати максимально щедрий врожай.

Цікаво Ніколи не обрізайте троянди в цей час: на них не зав'яжеться жодної квітки

Редис

Це – ідеальний вибір культури для усіх нетерплячих городників, адже редис дуже морозостійкий та зійде навіть за температури у +2 градуси. Окрім того, він невибагливий до ґрунту, хоч найкраще ростиме та легкій та родючій землі. Редис можна сіяти відразу у відкритий ґрунт вже з початку березня, якщо погода дозволяє.

А для того, аби отримувати урожай безперервно, можна підсаджувати його кожні 2 – 3 тижні.

Морква

Це – ще один надзвичайно важливий овоч на будь-якому городі, і березень – це ідеальний час для її посіву. Раніше ми вже розповідали, коли і як сіяти моркву в 2025 році за місячним календарем, аби отримати максимальний урожай.

Найкраще замочити насіння моркви перед посівом, аби прискорити проростання. А для того, аби додати овочу солодкості, додайте у ґрунт трохи попелу.

Салат

Салат – це ідеальне джерело ранніх вітамінів. Ця свіжа зелень досить холодостійка та зовсім невибаглива. Можна сіяти салат одразу у відкритий ґрунт вже в березні, або ж пророщувати через розсаду – так ви отримаєте навіть більш ранній урожай.

Шпинат

Шпинат дуже швидко росте, і за пару тижнів ви вже можете отримати перше листя. Він добре розвивається на різних типах ґрунтів, та найкраще для нього підійде родюча, добре дренована земля.



Шпинат можна садити у березні / Фото Pexels

Горох

Ця холодостійка культура підходить для того, аби сіяти її в березні – і тоді соковиті стручки ви отримаєте вже на початку літа. Горох зовсім невибагливий до ґрунту, проте найкраще ростиме на легкому ґрунті. Перед посівом найкраще буде замочити насіння – тоді воно проросте найкраще.

Плодово-ягідні дерева

Якщо в землі вже немає грудок льоду та снігу, можна сміливо починати посадку різноманітних дерев. Березень ідеально підходить для того, аби висаджувати яблуні, груші, сливи, черешні, абрикоси та горіхи. А ось щодо чагарників – то з них можна висаджувати бузок та жасмин.

В південних регіонах України в березні також вже можна садити персики та черешні.