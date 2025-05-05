Що посадити поруч з малиною: кущі більше не будуть розростатися

Кущі малини мають сильну здатність розростатися, тому для того, щоб вони не займали дуже багато площі на ділянці, варто поруч посадити кілька рослин. Розростання малини є проблемою, з якою стикаються чимало садівників.

Користь в розростанні малини є не надто бажаною, оскільки кущі не лише шкодять сусідам, але й самій рослині, бо після цього вона стає менш витривалою, пише 24 Канал.

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Щоб зменшити потенціал росту, поруч з чагарником варто посадити кілька рослин, які не дадуть їй розростатися у великих масштабах.

Квасоля

Малина дуже погано переносить запах звичайної чи стручкової квасолі. На корінцях квасолі є бактерії, які насичують ґрунт азотом. Саме він перешкоджає розростанню малинника й впливає на нарощування зеленої маси, а не коріння.

До слова! Деякі рослини мають позитивну енергетику та приносять багатство, успіх, любов і злагоду. Що посадити біля дому – читайте в нашому матеріалі.

Метлюг

Цей однорічний бур’ян має сильно розвинене коріння, яке стримує пагони малини й перетягує на себе всі речовини, які малина могла б брати для свого розвитку та розгалуження.



Деякі рослини не дадуть малині розростися / Фото Pexels

Щавель

Погано малина уживається зі щавлем, оскільки виділяє речовини, які перешкоджають розростанню коренів. Тому досвідчені садівники розсаджують щавель по периметру малинника. Садити щавель треба широкою смугою, щоб він зайняв десь половину метра.