Врожай буде вдвічі більшим: що садити після картоплі на городі

Щоб урожай овочів був вдалим та якісним, необхідно чергувати культури на грядках. Це означає, що після картоплі город треба засадити чимось іншим, оскільки культура просто виродиться.

Окрім того, один і той же овоч, культивований на одному місці з року в рік, буде витягати з ґрунту одні й ті ж речовини, в результаті чого його врожайність знизиться, пишуть Поради 24.

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Максимально картопля може бути посаджена на одній ділянці 2 роки поспіль, на 3 рік місце треба обов’язково змінити. Для того, щоб урожай був багатим, радимо дізнатися, що саме можна посадити після картопля. Список культур досить великий, тож ви точно будете мати що посадити на тій ділянці, де раніше росла картопля.

Що садити після картоплі на городі

Після картоплі на грядках можна саджати огірки, томати, шпинат, моркву, редис, базилік та різноманітну зелень. Також на ділянці після картоплі буде добре рости буряк, оскільки ці овочі не конкурують між собою за поживні речовини.

Городники кажуть, що після картоплі добре садити цибулю, оскільки вона дасть щедрий урожай та покращить структуру ґрунту.

Бобові культури добре удобрюють ґрунт мікроелементами, тому після картоплі можна садити горох та квасолю.



Після картоплі можна садити багато різних овочів / Фото Pexels

Злакові культури садять в якості сидератів. До найпопулярніших відноситься овес та жито, які треба висіяти перед зимовими заморозками. Вже до весни вони збагатять ділянку поживними компонентами та вб’ють патогенні грибки.

Зверніть увагу, що кущі картоплі пригнічують ріст бур’янів на ділянці, але разом з тим витягують з ґрунту багато фосфору та азоту, тому перед посадкою інших овочів, ділянку треба обробити відповідними добривами.

Що не можна садити після картоплі

Не зовсім вдалою буде посадка після картоплі баклажанів, перцю та часнику, які можуть забрати на себе всі хвороби з ґрунту. Недостатньо поживним ґрунт буде для капусти та солодкого перцю. Також не варто після картоплі здійснювати посадку суниці чи полуниці.