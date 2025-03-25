У тренди вривається інстаграмний напій Ube latte з бульби: стане популярнішим за матчу

Звична для нас матча може на певний час здати позиції, оскільки в тренди активно просувається інстаграмний напій Ube latte, який дуже красиво виглядає та має чимало переваг для здоров’я.

Лавандовий напій привертає до себе увагу, оскільки має не лише неповторний вигляд, але й ніжний солодкий смак, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Тенденцію на напій вже встигли підхопити французькі кав’ярні, де вони стали візитною карткою певних місць.

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Що таке Ube latte

Цей напій виготовляється на основі молока та фіолетової бульби убе, яка на смак нагадує солодку картоплю. Філіппінський ямс широко використовують в традиційній кулінарії, особливо в десертах, завдяки насиченому кольору та фісташково-ванільному смаку. Фіолетова бульба убе є в рази дешевшою за матчу – 12 євро за кілограм проти 300 євро.

Попри свій неймовірний смак фіолетовий ямс має низку переваг. Напій багатий на антиоксиданти та містить чимало клітковини, яка сприяє травленню. Убе містить вітаміни А та С, які покращують нашу імунну систему та надають шкірі красивого вигляду.

Завдяки низькій калорійності напій підходить для тих, хто любить солодке, але прагне збалансованого харчування. Варто лише слідкувати за доданою кількістю цукру і загалом напій залишиться корисною альтернативою традиційним солодким напоям.

До речі! Любителі кави можуть додати до неї кілька корисних продуктів, які допоможуть їй стати ще смачнішою. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

А от вишенькою на торті є те, що в цьому напої взагалі немає кофеїну, тому його можна пити в будь-який час дня, без ризику порушити сонний режим. У мережі Ube latte набуває популярності, тож має всі шанси посунути матчу й стати новим улюбленим напоєм для багатьох.