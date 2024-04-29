Які овочі треба посадити перед Великоднем: топ-перелік

У неділю, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Городники хочуть встигнути зробити всі справи до великого релігійного свята, тож розповідаємо, які овочі треба встигнути посадити до Пасхи.

До Великодня залишилося зовсім трохи часу, тож треба встигнути посадити деякі кущі та овочі до цього світлого свята. За народними прикметами, рослини треба висадити до Пасхи для того, щоб вони встигли адаптуватися на новому місці та потішили хорошим врожаєм.

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Які кущі треба посадити до Великодня

До світлого Воскресіння Христового рекомендовано посадити аґрус, малину, порічки та смородину. Садівники радять брати однорічні саджанці та не забувати про полив та мульчування.



Названо список рослин, які треба посадити до Великодня / Фото Pexels

Які овочі посадити до Великодня

Якщо посадити певні овочі та зелень до Великодня, то вони будуть гарно розвиватися та дадуть невдовзі хороші плоди.

Горох,

морква,

патисони,

гарбузи,

кабачки,

зелень,

салат,

редиска.

Також наприкінці квітня та на початку травня варто посадити розсаду капусти. Це може бути пекінська, брюссельська, цвітна та білоголова капуста.

За народними прикметами, якщо посадити капусту після Великодня, то вона буде погано рости, тому постарайтеся встигнути висадити розсаду ще до 5 травня.

Весна цього року тепла і заморозки не передбачаються, тому варто також встигнути висадити на городі картоплю. Щодо квітів, то садівники рекомендують посадити до Пасхи півники, півонії, хризантеми, чорнобривці та ротики.