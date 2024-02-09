Дещо можна змінювати часто, бо ціна нового предмету для вжитку є доступною, дещо обійдеться трохи дорожче, втім всі ці речі треба змінювати, щоб у вашій оселі зберігалася чистота.

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Контейнери для продуктів

Пластикові контейнери для зберігання їжі треба змінювати кожного року. Подряпини на таких контейнерах можуть накопичувати в собі бактерії. Для довшого користування, спробуйте замінити пластикові контейнери на скляні.

Ліки

Передивіться свою аптечку та викиньте таблетки чи сиропи в баночках, термін придатності яких закінчився. Не треба зберігати щось, навіть у випадку, якщо вміст ще повністю цілий.

Кухонна губка

Змінюйте губку для миття посуду кожних два тижні, а якщо вона швидко зносилась та почала неприємно пахнути, тоді треба замінити новою вже через тиждень.

Спеції

Передивіться свій органайзер зі спеціями. Викиньте ті приправи, термін придатності яких вийшов. Зазвичай, протерміновані спеції змінюють запах та структуру, тому краще придбати нові.



Перевіряйте періодично органайзер зі спеціями / Фото Pexels

Обробна дошка

У тріщинах, які часто можуть бути через порізи на обробних дошках, з часом накопичуються бактерії, тому їх краще змінювати кожних 2 роки. Це стосується пластикових дощок. Дерев’яні можуть прослужити вдвічі довше.

Душова фіранка

Повісити душову фіранку та ніколи її не змінювати – не варіант. Вона може зберігати на собі багато бактерій та цвілі, тож її доведеться змінити через пів року.

Туалетний йоржик

Мабуть, не варто пояснювати, чому цей предмет побутового вжитку не є довговічним. Постарайтеся його змінювати на новий кожних 6 місяців.

Подушки

Кожного дня ми контактуємо з подушкою, тож з часом вона може накопичувати мертву шкіру, бактерії та пил. Змінюйте її кожних 2 роки, щоб бути переконаними в тому, що на вашій подушці немає «зоопарк мікробів».

Матрац

Він також накопичує з часом чимало бактерій, тож його треба не лише регулярно пилососити та одягати чохол, але й змінювати кожні 5 років.