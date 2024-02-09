Ви точно хоча би раз стикалися із неприємними забрудненнями у мікрохвильовій печі. І вони не просто псують її внутрішній вигляд, але і надають стравам, які ви нагріваєте, неприємний аромат. Саме через це жирових плям потрібно якомога швидше позбутися.

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Використайте соду

Для того, щоб почистити мікрохвильовку, вам знадобиться глибока миска і кілька склянок води. Окрім того, візьміть ще три столові ложки соди, які точно знайдуться у вас на кухні, а також паперові рушники.

Після цього вилийте воду в миску та додайте соду, а після цього розмішайте розчин та прогрійте його у мікрохвильовці на максимальній потужності протягом 10 – 15 хвилин. Коли час спливе, не відкривайте дверцята, а залиште миску всередині ще на 5 хвилин.

Згодом заберіть миску та видаліть забруднення губкою та теплою водою.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт – це те, що вам потрібно, коли мовиться про застарілі жирові відкладення на вашій мікрохвильовій печі. Вам потрібно підготувати 10-відсотковий розчин спирту, воду та ганчірку.

Перед тим, як чистити пічку, не забудьте одягти гумові рукавички, щоб не пошкодити шкіру рук. Змочіть губку у розчині та ретельно обробіть усі забруднені поверхні всередині. Залиште розчин принаймні на 6 годин або ж навіть на ніч. Після цього ретельно витріть спирт за допомогою звичайної води.

Лимонна кислота

Це ще один спосіб очищення мікрохвильовки, для якого не потрібні агресивні мийні засоби. Так ви зможете пом'якшити жир, що налип, а також позбутися неприємного запаху всередині пічки. Для цього вам потрібно у мисці з двома склянками води розвести 2 столові ложки лимонної кислоти і прогріти розчин у пічці протягом 10 – 15 хвилин.

Залиште миску у мікрохвильовці ще на 10 хвилин після цього. Вийміть миску та відітріть жир за допомогою губки.

Апельсинові шкірки

Цей спосіб, на диво, також допоможе впоратися із складними забрудненнями. Все, що вам потрібно – це взяти один великий апельсин та зрізати з нього усі шкірки. Їх складіть у глибоку миску та залийте кількома склянками окропу. Після цього так само, як і у попередніх способах, розігрійте цей розчин на максимальній потужності у мікрохвильовці.

Вийміть миску та промийте жир всередині за допомогою губки чи ганчірки.