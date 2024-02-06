Часом знайти час на прибирання не так вже й легко, особливо, якщо у нас є робота та багато інших особистих справ. Та все ж таки радимо вам визначити пріоритети та крок за кроком прибрати все про що ви можете забувати.

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На думку професійних фахівців, є кілька місць в оселі, які важливо тримати в порядку.

Кухонні тумби та холодильник

Ви маєте слідкувати за порядком на кухні. Періодично передивляйтеся холодильник та викидайте їжу, яку вже не будете їсти. Також важливо його мити, адже часто від сметани чи соусів може залишитися липке місце.

Не забувайте наводити порядок в підвісних кухонних тумбах. Нехай крупи стоять одне біля одного, посортуйте чаї та каву, передивіться органайзер зі спеціями, чи часом немає якоїсь протермінованої приправи.

Ванна кімната

У шухлядах можуть бути баночки із залишками шампуню чи гелю для душу, які лише займають місце. Викидайте старі ганчірки, якими не користуєтеся. Також не забувайте міняти мочалку хоча б раз на тиждень. Погрупуйте засоби для догляду за шкірою – вони мають бути всі в одному місці, а не розкиданими по ванній кімнаті.

Якщо у ванній кімнаті зберігається аптечка – перевірте чи немає там ліків, термін придатності яких вже вийшов.



Не забувайте прибирати у ванній кімнаті / Фото Pexels

Спальня

У спальні ви починаєте та закінчуєте свій день, тому для вас вона має бути завжди ідеально чистою. Переберіть свій старий одяг, який ви вже давно не носите те без вагань викидайте його.

Передивіться до тумбочок та спробуйте все акуратно порозкладати на свої місця. Якщо вам на щось не вистачає місця, то приберіть зі спальні те, чим ви найменше користуєтеся.