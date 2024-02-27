У першу чергу спальня призначена для сну, тому не треба її захаращувати речима, які не даватимуть вам спокою про те, що ви щось не зробили.

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І хоч це може здатися банальним, втім варто відгородити себе від всього, що може розфокусовувати ваші думки.

Одяг та спортивний інвентар

Уникайте нагромадження одягу на стільці чи інших поверхнях. Поскладайте вбрання у шафу, щоб все стояло на своїх місцях. Також не треба зберігати у спальні обладнання для тренажерного залу.

Робоча техніка

У спальні не місце принтерам, шредерам чи будь-якому іншому офісному обладнанню. Дизайнери також рекомендують відмовитися від письмового стола чи музичних інструментів. Якщо працюєте з дому – нехай робочий стіл та комп’ютер будуть у вітальні.



У спальні може бути комод / Фото Pexels

Візуальний безлад

Ваша спальня має бути завжди прибраною та охайною. Нехай це будуть прості меблі, картина та однотонна постіль. Уникайте великої кількості декоративних елементів, вазонів, пуфів чи інших речей.

Полиці

Не варто у спальні встановлювати занадто багато відкритих полиць. Якщо ви закладете їх сукулентами, рамками, свічками, книгами, статуетками тощо, то це лише буде створювати надлишковість в інтер’єрі.

Телевізор

Провідні дизайнери все частіше починають планувати спальні без техніки. Вони кажуть, що телевізор все одно є відволікаючим фактором, тому важливо, щоб спальня була повноцінним місцем для відпочинку без ноутбуків, телефонів та телевізора. Дозвольте у спальній кімнаті наприкінці дня своєму мозку відпочити.