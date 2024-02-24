Звісно, ви можете просто забути при прибирання деяких місць та предметів. Втім, їхнє уникання тільки зробить ваше прибирання менш ефективним, а оселю – не такою охайною.

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Штори

Можливо, ви думаєте, що ваші штори насправді не брудні, адже пил і бруд, які накопичуються на них, не дуже помітні. Втім, робити це потрібно принаймні раз на три місяці, особливо людям, які відчувають симптоми алергії.

А для того, щоб штори не запилючувалися і виглядали достатньо гарно між прибираннями, ви можете пилососити їх кожного тижня.

Під меблями

Те, що ви не бачите бруду, який накопичується під меблями, ще не означає, що вам потрібно нехтувати цими місцями, коли мовиться про прибирання.

Тож уважно перевірте під своїми ліжками, диванами та іншими великими меблями.

Для такого прибирання ідеально підійде пилова швабра з довгою ручкою; та для дуже віддалених зон вам доведеться скористатися пилососом або ж відсунути меблі.

Дверні рами

Дуже легко забути про очищення дверних рам, коли ви зайняті іншими важливими частинами прибирання. Втім, протирати їх потрібно принаймні раз на місяць, адже на цих предметах також накопичуються бруд та пил.

Таким протиранням ви відразу ж зможете покращити якість повітря у вашій квартирі і загальний вигляд будинку.

Сміттєве відро

Так, вам не тільки потрібно регулярно виносити сміття, але й час від часу мити відро, у яке ви кладете пакети. Вам може здаватися, що воно чисте, проте насправді це зовсім не так: на ньому осідають залишки бруду, бактерії та запах, тож ретельно мити його потрібно принаймні раз на місяць.

Плінтуси

Ось ще одна непомітна частина вашого дому. Насправді плінтуси можуть досить швидко забруднюватися, незалежно від того чи вони приховані меблями, чи ви їх бачите.

Для того, щоб ці частини інтер'єру також сяяли чистотою, вам варто протирати їх принаймні раз на місяць.