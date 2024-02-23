Чистий дім – це мета багатьох людей, але якщо вам здається, що ваша квартира прямо притягує пил і бруд, це може означати, що у ваше життя закралися деякі шкідливі звички, які псують загальний вигляд помешкання. Та якщо ви позбудетеся їх, відразу ж помітите, що оселя виглядає чистішою.

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Носити взуття в домі

Ні для кого не секрет, що протягом дня на вашому взутті накопичується чимало мікробів та бруду, які зовсім необов'язково заносити в дім. Тож для того, щоб уникнути зайвих плям на килимі, намагайтеся змінювати взуття на домашнє у коридорі на спеціальному килимку перед входом.

Не закриваєте сидіння унітаза під час змивання води

Так, через змивання води бактерії можуть підніматися у повітря та згодом осідати на інших поверхнях вашої ванної кімнати. І ви точно не хочете мати мікроби з унітаза на своїй зубній щітці!

Тож для того, аби цього уникнути, кожного разу закривайте кришку перед тим, як змити воду.

Не миєте кухонні рушники

Нерегулярне чищення кухонних рушників може призвести до того, що на них накопичиться чимало бактерій, які зроблять вашу кухню бруднішою. Те саме правило стосується і рушників для рук, обличчя та тіла у вашій ванній кімнаті.

Ви точно не хочете, щоб мікроби з рушників потрапили на ваше тіло або на чистий посуд під час його витирання.

Постійно залишаєте вікна відкритими

Так, провітрювання – це важлива частина будь-якого прибирання та підтримання свіжості у домі. Втім, вам не варто тримати вікна відчиненими постійно. Якщо вони не будуть зачинятися протягом тривалого часу, у вашу оселю може потрапити досить багато різного пилу та зовнішніх забруднювачів.

Залишаєте брудну білизну на землі

Коли у вашому кошику для білизни закінчується місце, вам не варто складати свою брудну білизну прямо на підлозі. Якщо ви це зробите, це може спричинити появу пилу та різних неприємних запахів. Вологість також може стати джерелом розмноження плісняви та цвілі.

Залишаєте ліжко незастеленим

Перш за все, коли ви застеляєте ліжко відразу ж після того, як прокидаєтеся, ваша оселя виглядає набагато більш охайною. Та якщо ви не застелите ліжко, пил з повітря може почати осідати на простирадла, і це точно вплине на загальну чистоту вашого спального місця.

Не прибираєте у шафах

Дуже легко дозволити невеликому безпорядку у шафі дозволити перетворитися на справжній безлад – адже ви можете просто закрити дверцята і забути про нього. Втім, краще до цього не доходити та просто створити більш ефективну систему розкладання одягу.

Якщо ваша шафа переповнена, вам буде складно знайти у ній будь-які речі, до того ж вони почнуть припадати пилом, а ви цього точно не хочете.