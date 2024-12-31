Всі господині перед Новим роком роблять вдома генеральне прибирання, пише 24 Канал. У поспіху буває й таке, що ми чогось не встигаємо зробити. Щоб не картати себе за те, що дім у Новому році буде неохайним, зверніть увагу на кілька речей, які точно треба зробити в останній день 2024 року.

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Що треба прибрати 31 грудня

Найперше треба всюди позамітати й пропилососити, щоб на підлозі не було ніякого сміття. Прибирання допоможе створити ефект оновлення та готовності до всього нового.

В останній день року треба випрати увесь брудний одяг та винести з дому сміття. Робити це треба ще вдень, після заходу сонця виносити з дому нічого не треба.

Пройдіться по всіх кімнатах, щоб познімати всюди павутину, підлийте вазони, повісьте чисті рушники та зніміть постільну білизну. У переддень Нового року викиньте всі зламані та биті речі, позбувайтеся від всього, що є для вас непотрібним.



До Нового року приберіть вдома оселю / Фото Pexels

Також 31 грудня треба вимити вікна, дзеркала, повитирати від пилу меблі та зробити порядок в шафах. На всіх полицях мають бути ідеально поскладані речі, оскільки будь-який хаос призведе до того, що у новому році ваше життя теж буде безлаберним.

Можете прощатися з одягом, який ви не носите. Якщо він замалий чи завеликий, то віддайте його на благодійність. Звільняйте місце від всього старого, щоб у життя прийшло щось нове.

Не тримайте вдома надбитий посуд – тарілки чи чашки. Вони є джерелом негативу, тому в новому році придбайте додому нові товари. Позбутися в останній день року треба з речима, з якими у вас погані спогади.

Прибирайте не все одразу, а кожну кімнату поступово. Таким чином ви уникнете перезавантаження прибиранням. Щоб бути ефективними й не втомитися, після 30 хвилин робіть перерву, а тоді знову розпочинайте прибирання.