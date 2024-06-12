Щоб не відчувати дискомфорту через відсутність світла, треба врахувати кілька пунктів, яких будете дотримуватися постійно перед тією годиною, коли вимикатимуть світло за графіком, пишуть Поради 24.

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Що треба зробити перед вимкненням світла

Зарядіть техніку

За кілька годин до планового відключення світла зарядіть всі пристрої: ноутбук, телефон, планшет чи павербанк. Навіть у випадку, якщо у вас працюватиме інтернет, техніка все одно може працювати без зарядки кілька годин, тож працювати ви зможете. А от з телефоном проблем не має бути взагалі. Хороша батарея може тримати телефон ледь чи не цілий день.

Підготуйте освітлення

Коли світло вимикають вдень, то особливо в літню пору, цей час пережити набагато краще, оскільки можна вирішити чимало справ. Та якщо електроенергії не стане ввечері, тоді важливо мати свічки, ліхтарики чи лампи на батарейках, які освітлюватимуть кімнату.

Запасіться водою та їжею

Під час відключення світла в багатьох квартирах зникає вода. Тому не забудьте заповнити пляшки технічною водою, яка потрібна буде для миття посуду чи інших побутових справ. Якщо у вас індукційна плита, то варто заздалегідь підготувати їжу. А ще закип’ятіть воду та налийте в термос, щоб мати змогу зробити будь-коли гарячий чай чи каву.

Також придбайте продукти, які можуть стояти без холодильника. Це солодощі, горіхи, різноманітні снеки, консервоване м’ясо чи риба, овочі та фрукти.



Подбайте про овочі, фрукти та іншу їжу / Фото Pexels

Зніміть з картки готівку

Вимкнення світла впливає на розрахунки в супермаркетах чи аптеках, оскільки не завжди працюють термінали, тому краще майте завжди готівку в гаманці, щоб бути впевненими в тому, що вам вдасться купити необхідний товар.

Придбайте мінівентилятор

Літня спека може застати зненацька, тож пережити дуже теплий та сонячний день може бути досить складно. У деяких випадках не допомагають навіть відчинені вікна, тому радимо придбати компактний вентилятор, який працює на батарейках та буде працювати без живлення.