Етиловий спирт – чудовий засіб для прибирання: 5 лайфхаків, які треба знати

Етиловий спирт використовується для очищення та дезінфекції ран, втім також він добре справляється зі складними плямами та забрудненнями. Фахівці розповіли про кілька популярних методів, які варто взяти до уваги.

Спирт відомий антисептичними властивостями, втім має значно ширше застосування в побуті, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Засіб може стати помічником у прибиранні, тому радимо дізнатися про кілька лайфхаків.

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Видалення плям з сантехніки

Етиловий спирт добре справляється з мінеральними відкладеннями, коли техніка стає тьмяною. Щоб прибрати плями, треба змочити ганчірку спиртом й протерти забруднені місця.

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Відновлення блиску дзеркал та вікон

У пульверизаторі змішайте склянку етилового спирту зі склянкою дистильованої води та столовою ложкою оцту. Перед використанням все добре збовтайте й нанесіть на поверхню, протираючи ганчіркою з мікрофібри. Засіб видаляє бруд, сліди від комах та жирні плями.

Очищення жирних кухонних поверхонь

Етиловий спирт чудово розчиняє жир. Треба лише змішати його в рівних частках з водою й протерти губкою чи ганчіркою, а після миття витерти на сухо ганчіркою з мікрофібри.



Етиловий спирт прибирає будь-які забруднення / Фото Pexels

Видалення наклейок зі скла та пластику

Часто на скляних банках чи контейнерах залишаються клейкі етикетки. Щоб розчинити залишки клею, потрібно нанести етиловий спирт й залишити на 15 хвилин. Далі залишки треба відскребти скребком.

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Видалення трав’яних плям з одягу

Щоб вивести плями від трави з одягу, потрібно змішати етиловий спирт з кількома краплями миючого засобу. Далі цю суміш треба нанести на пляму й втерти старою зубною щіткою, залишити на 20 хвилин, а тоді випрати.