Этиловый спирт – замечательное средство для уборки: 5 лайфхаков, которые надо знать

Этиловый спирт используется для очистки и дезинфекции ран, впрочем также он хорошо справляется со сложными пятнами и загрязнениями. Специалисты рассказали о нескольких популярных методах, которые стоит принять во внимание.

Спирт известен антисептическими свойствами, впрочем имеет значительно более широкое применение в быту, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Средство может стать помощником в уборке, поэтому советуем узнать о нескольких лайфхаках.

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Удаление пятен с сантехники

Этиловый спирт хорошо справляется с минеральными отложениями, когда техника становится тусклой. Чтобы убрать пятна, надо смочить тряпку спиртом и протереть загрязненные места.

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Восстановление блеска зеркал и окон

В пульверизаторе смешайте стакан этилового спирта со стаканом дистиллированной воды и столовой ложкой уксуса. Перед использованием все хорошо взболтайте и нанесите на поверхность, протирая тряпкой из микрофибры. Средство удаляет грязь, следы от насекомых и жирные пятна.

Очистка жирных кухонных поверхностей

Этиловый спирт прекрасно растворяет жир. Надо только смешать его в равных долях с водой и протереть губкой или тряпкой, а после мытья вытереть на сухо тряпкой из микрофибры.



Этиловый спирт убирает любые загрязнения / Фото Pexels

Удаление наклеек со стекла и пластика

Часто на стеклянных банках или контейнерах остаются клейкие этикетки. Чтобы растворить остатки клея, нужно нанести этиловый спирт и оставить на 15 минут. Далее остатки надо соскрести скребком.

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Удаление травяных пятен с одежды

Чтобы вывести пятна от травы с одежды, нужно смешать этиловый спирт с несколькими каплями моющего средства. Далее эту смесь надо нанести на пятно и втереть старой зубной щеткой, оставить на 20 минут, а тогда постирать.