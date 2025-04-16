Франшиза дає вже готову бізнес-модель з відомою назвою й підтримку, але обмежує свободу дій й потребує виплати роялті, пише 24 Канал. Власний бренд вже має ширше поле для маневрів, оскільки дає можливість повністю зануритися в усі процеси, втім вимагає більше знань та ресурсів на розкрутку та впізнаваність.

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Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси, тому разом з виробником кави Gemini розберемо детальніше, як працює франшиза та власний бренд, врахуємо фінансові можливості, ризики та бізнес-амбіції перед ухваленням рішення.

Кавова сфера є досить перспективною галуззю, втім відкриття власного бізнесу – завдання не просте й вимагає чіткого розуміння в багатьох питаннях.

Керівник напрямку кав'ярень Gemini Владислав Дудар, який професійно займається кавою близько 13 років, розповів для наших читачів в нещодавньому інтерв'ю про фінансові витрати на відкриття кав'ярні та детально пояснив, що знадобиться для запуску власного бізнесу.

Владислав допомагає знайти ефективні рішення для клієнтів, оптимізувати процеси й правильно направити в ухваленні стратегічних рішень. Про те, чому консалтер є важливою людиною, яка може грамотно побудувати роботу, підібрати найкращих постачальників й сировину та ще й зекономити вам дуже багато коштів – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Бізнес за франшизою – плюси та мінуси

Франшиза – один із найпопулярніших напрямків в бізнесі. Це бізнес-модель, у якій одна компанія надає фізичній особі право вести ідентичний бізнес під своїм товарним знаком, за що передбачається відповідна винагорода.

Вона полягає в тому, що свій бізнес можна відкрити з нуля під відомим брендом, який вже встиг здобути популярність, повноцінно сформувався, має впізнаваність та затребуваність. Завдяки цьому в рази зменшуються витрати на рекламу, оскільки марка вже є розкрученою.

Готова бізнес-модель вже має налагоджені процеси й гарантує прибутковість бізнесу, без уникнення помилок, яких можуть допускатися підприємці без попереднього досвіду. Франшиза значно економить час, бо його не доведеться витрачати на розробку концепції.

Вагомий плюс полягає ще й в тому, що франчайзер надає консультацію, допомагає з відкриттям, проводить навчання для персоналу й постачає якісну каву, обладнання та всі інші необхідні товари. Ця складова є важливою для тих підприємців, які не мали раніше досвіду в кавовому бізнесі.



Франчайзер допомагає у всіх етапах відкриття бізнесу / Фото Shutterstock

Будь-який бізнес – це ризик, оскільки незнання в процесах можуть призвести до втрати прибутку та незадоволеності клієнтів. Оскільки обрана модель бізнесу вже перевірена на багатьох локаціях, то й шанси на успішний старт є куди вищими, ніж при запуску власного проєкту з нуля.

Втім, покупка франшизи, навіть якщо вона в рази спрощує запуск кав'ярні, має свої недоліки. Насамперед слід розуміти, що навіть готовий бізнес потребує великих початкових інвестицій. Первинне матеріальне вкладення у відкриття закладу вимагає паушального внеску – плати за право користування бізнесом.

Часом початкові інвестиції можуть бути доволі високими, бо вимагають оренди приміщення й ремонту. Також більшість франшиз вимагають щомісячного платежу – роялті, які зменшують чистий прибуток. Вартість маленької франшизи стартує від кількох тисяч доларів, а щомісячне роялті в середньому становить від 3 до 10% від загального доходу кав'ярні.

Цей бізнес працює так, що франчайзер встановлює правила, а отримувач франшизи повинен за ними йти. Змінювати меню на свій смак – не вийде, як і оформлювати заклад за власним бажанням. Це все строго регламентується при початковому обговоренні всього бізнес-процесу.

Для тих, хто надумав розпочати власну справу без попереднього досвіду, франшиза є гарним варіантом. Підприємці зможуть увійти в кавовий бізнес з перевіреною моделлю та з мінімальними ризиками. Та для того, щоб зрозуміти, чи підходить такий формат, потрібно обирати перевіреного франчайзера й добре ознайомитися з договором.

Інша справа – власний бізнес. На противагу франшизі, він надає більше свободи, але при цьому вимагає більшої відповідальності й знань.

Власний бренд з нуля – що треба знати про плюси та мінуси

Відкриття власного бренду кав'ярні – мрія багатьох підприємців, але для того, щоб цей бізнес приніс успіх, доведеться прикласти чимало зусиль. Першим кроком є ретельне дослідження ринку. Потрібно провести аналіз кав’ярень в районі та оцінити послуги, які вони надають. Завдяки цьому вже вдасться визначити свою унікальність та конкурентні переваги.

Далі потрібно розробити бізнес-план з описом кав'ярні, цільовою аудиторією, стратегією маркетингу й фінансовими прогнозами. Наступний крок – вибір місця розташування закладу. Воно повинно бути зручним та просторим для обслуговування клієнтів. Здебільшого успіх мають кав'ярні, що розташовані поруч з офісними будівлями чи навчальними закладами, але при цьому треба врахувати наявність конкурентів.

Після трьох основних кроків власники кавового бізнесу вже можуть зайнятися оформленням та обладнанням кав'ярні так, щоб привабити цільову аудиторію.

До основних переваг власного бізнесу належить:

Повна свобода в створенні концепції, меню та бренду – немає обмежень від франчайзера;

Відсутність обов'язкових роялті-платежів – щомісяця нікому не доведеться віддавати частину прибутку;

Можливість масштабувати бізнес за власним сценарієм – можна створити особливий заклад, який буде виділятися серед конкурентів. Якщо ж бізнес стане успішним, тоді можна буде розвинути свою мережу й з часом навіть продавати франшизу під власним брендом.

Кавовий бізнес має чимало переваг. Кавова культура продовжує набирати обертів, а все більше людей хочуть знатися на ній, тому це все зараз можна легко масштабувати й просувати. Правильно створена кав’ярня з цікавим брендингом та позиціонуванням, концепцією та якісним продуктом має велике майбутнє. Однак й недоліки теж є, здебільшого вони полягають у відкритті ресторанного бізнесу.

Власникам закладу потрібно самостійно розробляти стратегію й будувати репутацію. Доведеться інвестувати у брендинг, рекламу, розробку, меню, обладнання й все необхідне. Якщо франчайзингові кав'ярні мають лояльних клієнтів завдяки відомому бренду, то свій доведеться рекламувати й розкручувати з нуля.

Також через відсутність впізнаваності на старті є більші ризики зробити помилки, тому варто дуже відповідально підходити до всіх процесів. Перш ніж рухатися в напрямку створення власної кав'ярні, треба не просто розрізняти смаки кави, але й зануритися у сферу й добре розбиратися в продукті, який буде продаватися.



До відкриття власного бренду треба максимально підготуватися / Фото Pexels

Окрім того, власників бізнесу чекають високі витрати на маркетинг та навчання персоналу, тому початківцям, які хочуть мінімізувати ризики варто врахувати ці моменти.

Що обрати: франшизу чи власний бренд?

Рішення залежить від цілей бізнесу та готовності вкладати ресурси. Франшиза та власний бренд мають однаково свої плюси та мінуси, тому все залежить від цілей, бюджету та досвіду в бізнесі.

Для тих, хто шукаєте безпечний старт, готові працювати за встановленими правилами та не хочуть витрачати час на брендинг – франшиза буде кращим варіантом. Успішна бізнес-модель мінімізовує всі ризики, а впізнаваний бренд легше залучає клієнтів.

Окрім того, франчайзер дає повну підтримку в навчанні, маркетингу й підборі постачальників. Франшиза підійде тим, хто не має досвіду у відкритті кав'ярні та хоче швидко стартувати на ринку з мінімальними ризиками.

Якщо ж важливо мати повний контроль над бізнесом, формувати власну концепцію та бренд – тоді варто створювати власну кав'ярню. Такий варіант підійде для тих, хто вже має досвід в ресторанному бізнесі, більший стартовий капітал та бажання інвестувати в розвиток.

Вибір між франшизою та власним брендом залежить від амбіцій, ресурсів і бажання контролювати всі аспекти бізнесу. Головне – оцінити всі ризики та можливості, щоб зробити правильний крок до успішного кавового проєкту.

Відкриття кав'ярні за франшизою дозволить підприємцям скористатися досвідом та репутацією відомого бренду, отримати підтримку на всіх етапах запуску й розвитку бізнесу та можливість працювати з якісною продукцією та обладнанням. Ознайомитися з відомою українською компанією, їхніми послугами та асортиментом можна на сайті Gemini.