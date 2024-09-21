Готується майонез з яєчних жовтків, олії чи лимонного соку, пише Food&Wine. Багато господинь навіть вдаються до того, що готують майонез самостійно, втім якщо він закінчився, а зробити його чи піти в магазин немає можливості – скористайтеся іншими варіантами.

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Айолі

Соус готується на основі часнику, лимонного соку та олії. Він теж вершковий, як і майонез, але більш ароматний. Домашній айолі вважається найпростішою заміною майонезу.

Грецький йогурт

Його однозначно можна використовувати, як здорову заміну шкідливому майонезу. Грецький йогурт теж підійде для заправки салату, оскільки має таку ж саму кремову консистенцію.

Сметана

Замість майонезу чудово підходить сметана. Використовуйте її завжди до салатів, а за бажанням додайте приправи.



Сметаною можна заміняти майонез / Фото Pexels

Авокадо

Спробуйте зробити пюре з авокадо, яке містить корисні жири й теж має кремову текстуру. Для цього змішайте авокадо з жовтком, діжонською гірчицею, лимонним соком, сіллю та приправами.

Тофу

Заміною майонезу є тофу, яке треба змішати в кухонному комбайні з лимонним соком, кленовим сиропом, діжонською гірчицею та сіллю. Намазуйте її на бутерброди чи додавайте в салати.